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國際
2023-02-22 13:54:00

低級錯誤｜西班牙斥21.5億買31架火車　車身竟太闊不能入隧道

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西班牙3年前斥21.5億買31架火車，車身竟大闊不能入隧道。(網上圖片)

西班牙3年前斥21.5億買31架火車，車身竟大闊不能入隧道。(網上圖片)

西班牙鐵路最近爆出犯下「低級錯誤」，不但運輸部秘書長和國營鐵路公司Renfe董事長雙雙請辭，更引爆民怨。原因竟然是西班牙運輸部和Renfe之前耗資2.58億歐元(折合約21.5億港元)添新火車，結果直到最近才發現，火車車身太寬，無法進入部分隧道。

衛報報導，西班牙運輸部及國鐵Renfe2020年斥資2.58億歐元訂了31列火車，準備更換AsturiasCantabria兩地間的窄軌區間車和中程火車，最近卻爆出這些列車因為車身太闊，根本無法通過來往這兩個地區的部分隧道Cantabria官員斥整個計畫「一團糟」，Asturias官員則對此表示「很憤怒、很失望、很挫折」。

當地報道指，建於 19 世紀的西班牙北部鐵路網橫跨山區，隧道大小不一，不符合標準的現代測量標準。(網上圖片)

當地報道指，建於 19 世紀的西班牙北部鐵路網橫跨山區，隧道大小不一，不符合標準的現代測量標準。(網上圖片)

總理宣布受影響火車路段不收費直至新列車使用

為了平息外界怒火，西班牙運輸部秘書長Isabel Pardo de Vera、國鐵Renfe董事長Isaías Táboas於周一(20)已雙雙請辭。西班牙運輸部部長Raquel Sánchez與兩地的官員會面後表示，「一發現這件事，我就盡力找出哪裡出錯和解決方法」，稱會承認錯誤並承擔責任。西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)亦宣布，兩地受延誤影響的旅途將不收費，直到新的列車於2026年初開始投入使用為止。

當地報道指，建於19世紀的西班牙北部鐵路網橫跨山區，隧道大小不一，不符合標準的現代測量標準。Renfe2020年向列車製造商CAF訂下火車後，CAF20213月意識到Renfe提供的火車尺寸並不正確，並通知運輸部及Renfe，但期間運輸部及Renfe竟然都沒有作出任何解決方法或替代方案，導致生產停工逾兩年，直至事件近日被報道。

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