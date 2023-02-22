低級錯誤｜西班牙斥21.5億買31架火車　車身竟太闊不能入隧道

衛報報導，西班牙運輸部及國鐵Renfe於2020年斥資2.58億歐元訂了31列火車，準備更換Asturias和Cantabria兩地間的窄軌區間車和中程火車，最近卻爆出這些列車因為車身太闊，根本無法通過來往這兩個地區的部分隧道Cantabria官員斥整個計畫「一團糟」，Asturias官員則對此表示「很憤怒、很失望、很挫折」。

總理 宣布受影響火車路段不收費直至新列車使用

為了平息外界怒火，西班牙運輸部秘書長Isabel Pardo de Vera、國鐵Renfe董事長Isaías Táboas於周一(20日)已雙雙請辭。西班牙運輸部部長Raquel Sánchez與兩地的官員會面後表示，「一發現這件事，我就盡力找出哪裡出錯和解決方法」，稱會承認錯誤並承擔責任。西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)亦宣布，兩地受延誤影響的旅途將不收費，直到新的列車於2026年初開始投入使用為止。

當地報道指，建於19世紀的西班牙北部鐵路網橫跨山區，隧道大小不一，不符合標準的現代測量標準。當Renfe於2020年向列車製造商CAF訂下火車後，CAF於2021年3月意識到Renfe提供的火車尺寸並不正確，並通知運輸部及Renfe，但期間運輸部及Renfe竟然都沒有作出任何解決方法或替代方案，導致生產停工逾兩年，直至事件近日被報道。