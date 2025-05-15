低頭族注意！25歲男沉迷玩手機 脖子90度彎曲後頸長詭異突起物

英國《每日郵報》稱，這宗恐怖「垂頭症」(dropped head syndrome)病例於2023年在整形外科期刊JOS Case Reports刊登，X光片可見患者的頸椎明顯90度彎曲，那名男患者頭向前垂，後頸有一角型物體凸出。報道指，患者幼時活潑開朗，但青少年時期遭欺凌變成宅男，退學後躲在房裡數年。他在房間裡只低頭玩手機遊戲，結果導致嚴重垂頭症。除了外觀問題，該男子嚴重頸痛長達半年，也開始抬不起頭，加上吞嚥困難、體重暴降，最終尋求治療。

垂頭症｜最終須做手術「切骨」

醫生初時嘗試用頸圈矯正該患者的頸椎，但因他戴上頸圈後感到麻痺，最後要做手術。醫生首先切除其小部分頸椎骨，以及頸部長出的疤痕組織，然後再安裝上螺絲和金屬桿承托其頭部並矯正彎曲的頸項。據悉，那名男子在手術後6個月，脊椎回復正常位置，他可容易抬頭至水平位置；後續1年跟進，他的抬頭和吞嚥問題也無再現。



專家們認為，該患者的病情很可能是因玩手機遊戲令頸部長期處於不正常姿勢，以及「潛在的發展障礙」共同引致。他們呼籲大眾須關注過度使用智能手機的危害，特別是年輕人常機不離手。