住酒店隔離房叫床聲嘈到瞓唔著 日本女網民1招搞掂超爆笑(有片)

遇上尷尬事，以妙招化解……日本一名女子近日到東京出差時住酒店，晚上要睡覺時隔離房間卻不斷傳來滋擾的叫床聲，她思前想後，決定要解決問題。

女網民在社交網「X」發文指，自己無法入睡，因為可以聽到隔離房間傳來「像野獸一樣的喘叫聲，雖然不好意思，但很想把事情結束」。從她上傳的影片可見，她走到隔離房門前，可清楚聽到裡面傳來女子的激烈叫喊聲。女網民遇上這種尷尬事也忍不住笑，但隨即忍住，鼓起勇氣大力敲了兩下門，即快步跑回自己的房間。

女網民形容，房內女子的聲音性感深沉，令人以為她正在拍攝AV。她翌晨因為工作要很早起床，所以必須結束這一切。