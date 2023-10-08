住酒店隔離房叫床聲嘈到瞓唔著 日本女網民1招搞掂超爆笑(有片)

遇上尷尬事，以妙招化解……日本一名女子近日到東京出差時住酒店，晚上要睡覺時隔離房間卻不斷傳來滋擾的叫床聲，她思前想後，決定要解決問題。
女網民在社交網「X」發文指，自己無法入睡，因為可以聽到隔離房間傳來「像野獸一樣的喘叫聲，雖然不好意思，但很想把事情結束」。從她上傳的影片可見，她走到隔離房門前，可清楚聽到裡面傳來女子的激烈叫喊聲。女網民遇上這種尷尬事也忍不住笑，但隨即忍住，鼓起勇氣大力敲了兩下門，即快步跑回自己的房間。
女網民形容，房內女子的聲音性感深沉，令人以為她正在拍攝AV。她翌晨因為工作要很早起床，所以必須結束這一切。
網民食花生
如此喜感十足的影片吸引網民視線，本月4日上傳至今，短短數天累計逾491萬次觀看，4.1萬按讚，逾6,800次轉發。有人直言「忍不住笑了」、「隔音也太差吧」。有人調侃，「不要妨礙人家解決人口老化問題」。有人提出其他解決方法，「打給前台可能更有趣」、「如果是我，我會把音響開到最大聲，再播AV片」。
※音量注意※— ナカミパンツ (@pantzdayo_) October 3, 2023
仕事で東京に来ています。隣の部屋から獣のような喘ぎ声が聞こえてきて眠れないので、心苦しいですが中止させたいと思います pic.twitter.com/7Jm9s0PmON