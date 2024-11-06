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國際
2024-11-06 11:25:00

佐治古尼效應？意大利公司賣「科莫湖空氣」1罐9.9歐元　

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佐治古尼效應？意大利公司賣「科莫湖空氣」1罐9.9歐元。（網上圖片）　

佐治古尼效應？意大利公司賣「科莫湖空氣」1罐9.9歐元。（網上圖片）　

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到世界各地旅遊常常會購買當地特色的紀念品，意大利的一家行銷公司竟出奇招，販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元（約83港元）。據悉，科莫湖近年因電影明星佐治古尼 (George Clooney)在此置產而日益受到遊客歡迎。

據CNN4日報導，科莫湖（Lake Como）一向是意大利的旅遊勝地，近年更因為電影取景及名人加持而越來越受歡迎，例如影壇巨星佐治古尼就在科莫湖附近擁有豪宅。

官網介紹科莫湖空氣為高級手信。 科莫湖空氣成份包括78%氮、21%氧氣及0.93%氬。 科莫湖空氣在科莫、Menaggio及Lenno有售。 官網介紹科莫湖空氣為「The first Lake Como Air」

去年科莫湖旅客達560萬

據意大利倫巴底大區（Lombardia）旅遊局稱，2023年就有超過560萬名遊客來到科莫湖旅遊，且這數字持續增長中。

據這家名叫ItalyComunica的行銷公司介紹，他們向遊客販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元（約83港元），旨在為遊客提供「可以輕鬆攜帶的旅遊紀念品」和「原創、有趣甚至具有辛辣意味的東西」。

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科莫湖（Lake Como）是意大利旅遊熱門景點。 科莫湖（Lake Como）2023年有超過560萬名遊客到訪。 科莫湖（Lake Como）位於意大利倫巴底。 科莫湖（Lake Como）面積約146平方公里。 科莫湖（Lake Como）湖面的特別之處為其三叉形狀。 佐治古尼、麥當娜、范思哲都曾經或正擁有豪宅在科莫湖（Lake Como）。

「科莫湖空氣不是產品 是記憶」

該公司的創辦人Davide Abagnale表示，「這不是一個產品，而是你心裡的有形記憶。」他補充說，打開後的罐頭可以當作紀念筆筒來使用。

據報道，「販售空氣」並非新鮮事，早在2015年，就有加拿大公司因為販售冰島的罐裝空氣，獲得超高人氣，此外還有2020年有公司販售英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的「正宗」空氣，旨在讓居住在海外的英國人能夠嗅到家鄉的氣息。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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