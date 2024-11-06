到世界各地旅遊常常會購買當地特色的紀念品，意大利的一家行銷公司竟出奇招，販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元（約83港元）。據悉，科莫湖近年因電影明星佐治古尼 (George Clooney)在此置產而日益受到遊客歡迎。

據CNN4日報導，科莫湖（Lake Como）一向是意大利的旅遊勝地，近年更因為電影取景及名人加持而越來越受歡迎，例如影壇巨星佐治古尼就在科莫湖附近擁有豪宅。