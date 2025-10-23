何立峰周五赴馬來西亞舉行中美經貿磋商 料為習特會鋪路

中美貿易關係再陷緊張，商務部發言人周四宣布，中美經貿磋商的中方牽頭人、國務院副總理何立峰周五至下周一率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。外界認為今次會談或為國家主席習近平與美國總統特朗普月底在南韓會晤鋪路。
馬來西亞下周日至周二主辦東盟峰會，據悉特朗普將會出席並展開亞洲訪問之旅，包括到日本與新任首相高市早苗會談，然後轉往南韓出席31日至11月1日於首爾舉行的亞太經合組織(APEC)峰會。美國財長貝森特周三已透露，與貿易代表格里爾到馬來西亞於周六及周日與中國官員會晤，並陪同特朗普出訪亞洲。他指，爭取特朗普與習近平在南韓會面前，解決中國稀土出口管制問題，令中美元首會晤，能以積極態度開始。
中美｜貝森特：不排除限制軟件出口中國
中美今年5月展開經貿會談，雙方先後在瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩和西班牙馬德里會面，馬來西亞會談將是第五輪會談。對上一次馬德里會談，雙方就TikTok問題達成協議，勢頭良好。但最近因中國擴大稀土出口限制，以及特朗普威脅下月起對中國加徵100%關稅，導致雙方再生摩擦。貝森特和格里爾強調，美方不想與中國脫勾或令局勢升級，但堅持經過數十年美國遭限制進入中國市場情況下，美國與中國的貿易須重新取得平衡。路透社周三稱，特朗普政府考慮限制美國軟件出口到中國，從手提電腦以至飛機引擎，以報復新一輪的稀土出口限制。貝森特回應稱，一切都會納入考慮，「若有關出口限制落實，不論軟件、引擎或其他，將會與G7(七國集團)盟友配合執行」。
中美｜特朗普：將與習近平談購買大豆
特朗普對於中日元首會面態度左搖右擺，繼周二說可能取消後，周三在白宮與北約秘書長呂特會面時又說，將與習近平舉行「長時間」的會談，會討論購買美國大豆、俄烏戰爭，甚至核武問題。特朗普說，「我認為我們將會在大豆和農業達成協議，甚至就核武達成協議。」他聲稱，上周與俄羅斯總統普京通電話時，對方提及核武，特朗普表示歡迎為核武威脅降溫。