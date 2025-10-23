何立峰周五赴馬來西亞舉行中美經貿磋商 料為習特會鋪路

中美貿易關係再陷緊張，商務部發言人周四宣布，中美經貿磋商的中方牽頭人、國務院副總理何立峰周五至下周一率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。外界認為今次會談或為國家主席習近平與美國總統特朗普月底在南韓會晤鋪路。

馬來西亞下周日至周二主辦東盟峰會，據悉特朗普將會出席並展開亞洲訪問之旅，包括到日本與新任首相高市早苗會談，然後轉往南韓出席31日至11月1日於首爾舉行的亞太經合組織(APEC)峰會。美國財長貝森特周三已透露，與貿易代表格里爾到馬來西亞於周六及周日與中國官員會晤，並陪同特朗普出訪亞洲。他指，爭取特朗普與習近平在南韓會面前，解決中國稀土出口管制問題，令中美元首會晤，能以積極態度開始。