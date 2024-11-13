佛州公布21名涉賣淫華女　網民驚嘆「重口味」

美國佛羅里達州警方日前展開掃黃行動，抓出12間按摩店提供「性服務」，並逮捕了21名華人賣淫女子，甚至有女子擁有中國籍，警方將照片公開後，引發中國網友討論，大呼：「口味真重」、「美國人的錢真好賺」。
綜合報道，佛羅里達州波克爾郡(Polk County)警方展開名為「皮膚柔軟」(Skin So Soft)臥底掃黃行動，由警員假扮客人放蛇，前往22間按摩店，向聲稱持有執照的按摩師購買，並接受合法按摩服務。波克爾郡警長Grady Judd於上周四(7日)公布行動結果表示，在22間按摩店中有12間沒有遵守法律規定，還從事一些非法活動，例如賣淫。警方合共拘捕21名女子，包括20名按摩師，另一名女子則因在警察拘捕他人時妨礙公務而被捕。
網民：非華人的審美觀和中國人不同
警方透露，被捕的女性都是華裔，其中3人是美國公民，其餘則持工作簽證。Grady透露，被捕的女子年齡介乎31歲至64歲，一名37歲的女子，向一名臥底警探收取60美元的按摩費，卻試圖與警探發生全套性行為，還擋在門口令警探無法離開，另一名64歲的女子則要求臥底警探支付1小時80美元的按摩費，之後把燈光調暗，開始按摩臥底警探的某些部位，構成非法行為。Grady指，將與聯邦政府合作，撤銷這些非法工作者的簽證，遣返原籍國家。
消息曝光後，不少網民看到賣淫女子的容貎後驚嘆留言：「怎麽都是一副兇神惡煞的樣子」、「佛羅里達人這麽不講究嗎……這水平都能有生意？」、「只能說，美國男人的口味太重了」、「非華人的審美觀和中國人不同」，有網民慨嘆：「吃人的社會折磨人啊」、「太可悲」，亦有人質疑：「美國不打碼麽」、「被捕的男人呢？」、「嫖客亦應公布」。