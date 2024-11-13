佛州公布21名涉賣淫華女　網民驚嘆「重口味」

美國佛羅里達州警方日前展開掃黃行動，抓出12間按摩店提供「性服務」，並逮捕了21名華人賣淫女子，甚至有女子擁有中國籍，警方將照片公開後，引發中國網友討論，大呼：「口味真重」、「美國人的錢真好賺」。

綜合報道，佛羅里達州波克爾郡(Polk County)警方展開名為「皮膚柔軟」(Skin So Soft)臥底掃黃行動，由警員假扮客人放蛇，前往22間按摩店，向聲稱持有執照的按摩師購買，並接受合法按摩服務。波克爾郡警長Grady Judd於上周四(7日)公布行動結果表示，在22間按摩店中有12間沒有遵守法律規定，還從事一些非法活動，例如賣淫。警方合共拘捕21名女子，包括20名按摩師，另一名女子則因在警察拘捕他人時妨礙公務而被捕。