佛州摩天輪除夕起火爆炸 62遊客困121米高空(有片)

媒體報道，奧蘭治縣(Orange County)消防表示，於上周六除夕下午6時20分左右接報，指該座121米高的摩天輪突然失去動力，導致62人受困空中。

美國佛州圓標公園(ICON Park)遊樂場一座摩天輪於除夕運作期間突然爆炸起火，導致62名遊客受困半空。警方及消防花了3小時施救，將所有人安全帶回地面。

疑發電機爆炸

圓標公園位於奧蘭多(Orlando)，現場目擊者表示，摩天輪停運前底部起火，「我們當時往下看，看到有火花和煙霧冒了出來，猜測是發電機爆炸」。從民眾拍到的片段可見，其中一個車廂的上方冒出巨大火光及濃煙。

最終消防出動80人，以手動方式花了3小時把摩天輪上所有遊客帶回地面。事件沒有造成人員傷亡。

園方發言人表示，「摩天輪在周六晚失去動力，我們已與奧蘭治縣消防局合作，安全疏散了遊客」。當局正調查事故原因。