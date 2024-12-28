佛州狗狗失蹤逾一周嚇死主人　平安夜自行回家「㩒門鐘」

美國佛州一隻4歲的德牧混哈士奇狗狗雅典娜意外離家，失蹤了一星期。牠的家人循着目擊情報焦急尋找，卻總是慢了一步。沒想到平安夜時奇蹟發生，雅典娜自己找到路回家，甚至還按了門鈴，結束牠的冒險。

一家到處尋找雅典娜

據美聯社報道，雅典娜（Athena）是在本月15日時離家失蹤。當時牠的主人科默（Brooke Comer）和家人正在教堂做禮拜，卻收到鄰居發來的訊息說，他們看到雅典娜在外面。

科默趕回家，只看到雅典娜的項圈卡在院子的柵欄上，科默表示他們家的院子沒有開口可以讓牠鑽出來，實在想不透雅典娜是怎麼逃出門的。接下來的日子，科默一家到處尋找雅典娜，並派發尋狗海報等等，有許多熱心的民眾紛紛提供目擊情報，但每當他們趕到時總是慢雅典娜一步，她笑稱雅典娜簡直在跟他們玩捉迷藏。