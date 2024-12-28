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國際
2024-12-28 16:45:56

佛州狗狗失蹤逾一周嚇死主人　平安夜自行回家「㩒門鐘」

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4歲的雅典娜離家冒險，嚇壞主人。（圖／美聯社）

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美國佛州一隻4歲的德牧混哈士奇狗狗雅典娜意外離家，失蹤了一星期。牠的家人循着目擊情報焦急尋找，卻總是慢了一步。沒想到平安夜時奇蹟發生，雅典娜自己找到路回家，甚至還按了門鈴，結束牠的冒險。

一家到處尋找雅典娜

據美聯社報道，雅典娜（Athena）是在本月15日時離家失蹤。當時牠的主人科默（Brooke Comer）和家人正在教堂做禮拜，卻收到鄰居發來的訊息說，他們看到雅典娜在外面。

科默趕回家，只看到雅典娜的項圈卡在院子的柵欄上，科默表示他們家的院子沒有開口可以讓牠鑽出來，實在想不透雅典娜是怎麼逃出門的。接下來的日子，科默一家到處尋找雅典娜，並派發尋狗海報等等，有許多熱心的民眾紛紛提供目擊情報，但每當他們趕到時總是慢雅典娜一步，她笑稱雅典娜簡直在跟他們玩捉迷藏。

雅典娜自行返家，還知道要跳起來按門鈴。（圖／美聯社）

雅典娜自行返家，還知道要跳起來按門鈴。（圖／美聯社）

彷彿甚麼事都沒發生過

隨着雅典娜失蹤越久，科默也開始擔心牠會不會發生甚麼意外。沒想到就在平安夜當天，半夜2點30分左右，科默家的另一隻狗突然開始吠叫，接着她聽到門鈴響起。

科默用手機查看門口的監視器，發現居然是雅典娜，牠不但自己找到路回家，甚至還聰明地知道要按門鈴。科默衝下樓開門，雅典娜立刻衝了進來，牠先是去舔了舔小主人的臉，接着叼起自己的球去玩了一會就很快回到籠子裏睡覺了，彷彿甚麼事都沒發生過。科默表示，在經過這件事後，他們決定帶雅典娜去打晶片，以防萬一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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