佛州記者採訪槍殺案遭擊斃 兇徒再闖民居殺9歲女童

美國佛羅里達州奧蘭治縣發生離奇槍殺案，電視台記者到一名女子遭槍殺現場採訪，兇徒數小時後返回現場向一名女記者和攝影師開槍，然後再闖入鄰近一住所開槍轟擊一名母親和其9歲女兒。中槍記者送院不治，攝影師則情況危殆；9歲女童也搶救無效，其母親則危殆。警方事後拘捕19歲兇徒，他有前科，與女記者和9歲女童一家並無聯繫，行兇動機仍在調查。

槍擊案｜早上殺人下午返現場轟殺記者

事發在周三，最先是一名二十多歲女子於早上11時20分被發現遭槍殺，警方派人搜證後離開，並已鎖定疑兇。約在下午4時05分，警方收到報案稱早上槍殺案現場有兩人遭槍擊。他們是當地電視台Sectrum News 13的記者和攝影師，兩人在車內或車側中槍。警方指，該電視台的車輛不像一般採訪車並無電視台標誌，而兇徒保持沉默，並不清楚他是否針對兩人記者身份開槍。目擊者稱，一名男子行近採訪車開槍，擊中兩名記者。那名男子之後進入附近一間屋，開槍射一對母女。其他電視台採訪隊當時也在現場報道，協助搶救兩名中槍記者。Sectrum News 13並未透露遇害記者身份，僅稱受傷同事有反應和接受進一步治療。

警方公布兇徒是19歲的摩西(Keith Melvin Moses)，他被落案控告周三早上槍殺一名女子，將被加控涉之後4名死傷者的控罪。他之前曾被控涉槍械、嚴重傷人、致命武器襲擊和偷竊等罪名。