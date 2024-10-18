佛州颶風來襲竟將狗狗綁戶外遺棄　州長公開譴責　飼主報應將到(有片)

美國佛州早前接連遭受兩股颶風侵襲，當多個災區居民在風暴中緊急撤離之際，卻有一隻寵物犬，竟被主人綁在戶外遺棄。既無辜又無助的神情在網上曝光後，引起州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)關注，他對此非常不滿、甚至在記者會上公開譴責飼主。檢察官將起訴狗狗的飼主，他將面臨虐待動物等罪名，最高可處5年監禁。

綜合報道，被飼主惡意遺棄的寵物狗，是一隻白色鬥牛㹴(Bull Terrier)，從網上影片顯示，牠在四級颶風米爾頓(Hurricane Milton)來襲期間，被綁在坦帕75號州際公路旁的一處草地，由途經司機發現，通知巡邏警員前往營救。網上影片顯示，邏警員抵達現場，狗狗被綁在公路草地遠處，若不細看恐怕難以發現。該處已遭連續豪雨淹水，牠站在水窪中，水深已到肚子，由於有頸帶綁著而被逼留在原地。當狗狗發現有人前來，顯得焦急不安，亦因害怕而吠叫警告，慶幸警員未有因此而放棄，耐心等待適當時機，解開牠的枷鎖，將牠帶走並轉交動物保護團體照顧。