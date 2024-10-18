佛州颶風來襲竟將狗狗綁戶外遺棄　州長公開譴責　飼主報應將到(有片)

美國佛州早前接連遭受兩股颶風侵襲，當多個災區居民在風暴中緊急撤離之際，卻有一隻寵物犬，竟被主人綁在戶外遺棄。既無辜又無助的神情在網上曝光後，引起州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)關注，他對此非常不滿、甚至在記者會上公開譴責飼主。檢察官將起訴狗狗的飼主，他將面臨虐待動物等罪名，最高可處5年監禁。
綜合報道，被飼主惡意遺棄的寵物狗，是一隻白色鬥牛㹴(Bull Terrier)，從網上影片顯示，牠在四級颶風米爾頓(Hurricane Milton)來襲期間，被綁在坦帕75號州際公路旁的一處草地，由途經司機發現，通知巡邏警員前往營救。網上影片顯示，邏警員抵達現場，狗狗被綁在公路草地遠處，若不細看恐怕難以發現。該處已遭連續豪雨淹水，牠站在水窪中，水深已到肚子，由於有頸帶綁著而被逼留在原地。當狗狗發現有人前來，顯得焦急不安，亦因害怕而吠叫警告，慶幸警員未有因此而放棄，耐心等待適當時機，解開牠的枷鎖，將牠帶走並轉交動物保護團體照顧。
WATCH: Dog Rescued by State Trooper After Being Left Tied to Pole Along I-75 Near Tampa as Hurricane #Milton Approaches pic.twitter.com/U7EDNpSehI— Detect News (@TheDetectNews) October 9, 2024
🚨 #BREAKING: A Florida man has been arrested after abandoning and chaining his dog to a fence just before Hurricane Milton hit, Governor Ron DeSantis confirms.— HustleBitch (@HustleBitch_) October 15, 2024
The dog, now named Trooper, went viral last week in a widely shared video and has since found a new home through… pic.twitter.com/6pMkvmGK8i
德桑蒂斯公開譴責棄狗飼主
事件被公開後，引發大批網民關注。德桑蒂斯在記者會上公開譴責這名飼主：「你(飼主)不能就這樣、把一隻狗綁起來，讓牠在狂風暴雨中受難。這行為完全不可接受，我們會追究你的責任。」警方其後以涉嫌虐待動物罪拘捕23歲男子Giovanny Aldama Garcia，他將面臨最高5年監禁，狗狗亦不會歸還。Giovanny周二(15日)以2,500美元現金保釋外出。
至於獲救的鬥牛㹴，現時由暫託家庭照顧，暫時取名為「Trooper」(士兵)，以向風暴中拯救牠的人致意，從動保團體的新相片可見，Trooper在暫託家庭經過時間適應，已變得輕鬆開朗，活在當下。亦有消息指，Trooper已找到新的主人，正在進行收養程序。