熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-18 15:45:00

佛州颶風來襲竟將狗狗綁戶外遺棄　州長公開譴責　飼主報應將到(有片)

分享：
佛州颶風來襲竟將狗狗綁戶外遺棄，州長譴責，飼主報應將到。(X)

佛州颶風來襲竟將狗狗綁戶外遺棄，州長譴責，飼主報應將到。(X)

adblk5

美國佛州早前接連遭受兩股颶風侵襲，當多個災區居民在風暴中緊急撤離之際，卻有一隻寵物犬，竟被主人綁在戶外遺棄。既無辜又無助的神情在網上曝光後，引起州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)關注，他對此非常不滿、甚至在記者會上公開譴責飼主。檢察官將起訴狗狗的飼主，他將面臨虐待動物等罪名，最高可處5年監禁。

綜合報道，被飼主惡意遺棄的寵物狗，是一隻白色鬥牛㹴(Bull Terrier)，從網上影片顯示，牠在四級颶風米爾頓(Hurricane Milton)來襲期間，被綁在坦帕75號州際公路旁的一處草地，由途經司機發現，通知巡邏警員前往營救。網上影片顯示，邏警員抵達現場，狗狗被綁在公路草地遠處，若不細看恐怕難以發現。該處已遭連續豪雨淹水，牠站在水窪中，水深已到肚子，由於有頸帶綁著而被逼留在原地。當狗狗發現有人前來，顯得焦急不安，亦因害怕而吠叫警告，慶幸警員未有因此而放棄，耐心等待適當時機，解開牠的枷鎖，將牠帶走並轉交動物保護團體照顧。

adblk6

德桑蒂斯公開譴責棄狗飼主

事件被公開後，引發大批網民關注。德桑蒂斯在記者會上公開譴責這名飼主：「你(飼主)不能就這樣、把一隻狗綁起來，讓牠在狂風暴雨中受難。這行為完全不可接受，我們會追究你的責任。」警方其後以涉嫌虐待動物罪拘捕23歲男子Giovanny Aldama Garcia，他將面臨最高5年監禁，狗狗亦不會歸還。Giovanny周二(15日)以2,500美元現金保釋外出。

至於獲救的鬥牛㹴，現時由暫託家庭照顧，暫時取名為Trooper」(士兵)，以向風暴中拯救牠的人致意，從動保團體的新相片可見，Trooper在暫託家庭經過時間適應，已變得輕鬆開朗，活在當下。亦有消息指，Trooper已找到新的主人，正在進行收養程序

好心人解開牠的枷鎖，將牠帶走轉交動物保護團體照顧。(X) Trooper經過時間適應，已變得輕鬆開朗，活在當下。(X) Trooper經過時間適應，已變得輕鬆開朗，活在當下。(X) 警方以涉嫌虐待動物罪拘捕23歲男子Giovanny Aldama Garcia，他將面臨最高5年監禁。(X)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 