作品曾出現在《色慾都市》中　知名設計師涉嫌走私瀕危物種皮件遭逮捕

岡薩雷斯的設計作品受到許多好萊塢名流的喜愛，甚至也曾出現在熱門影集《慾望城市》中。據《華盛頓郵報》報導，法庭文件顯示，岡薩雷斯及其員工和共同被告迪亞哥·毛里西奧·羅德里格斯(Diego Mauricio Rodriguez) 和約翰·卡米洛·哈拉米洛(Jhon Camilo Jaramillo) 於2022 年4月被佛羅里達州聯邦檢察官以共謀和走私罪起訴。

記者彭巧蓁／綜合報導

知名包包設計師南希·岡薩雷斯 (Nancy Gonzalez) 在哥倫比亞遭到逮捕，原因是她涉嫌走私以瀕危物種的皮草所製作的包包，違反《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》。

岡薩雷斯的設計作品受到許多好萊塢名流的喜愛，甚至也曾出現在熱門影集《色慾都市》中。據《華盛頓郵報》報導，法庭文件顯示，岡薩雷斯及其員工和共同被告迪亞哥·毛里西奧·羅德里格斯(Diego Mauricio Rodriguez) 和約翰·卡米洛·哈拉米洛（Jhon Camilo Jaramillo） 於2022 年4月被佛羅里達州聯邦檢察官以共謀和走私罪起訴。

2016年至2019年間，岡薩雷斯未經許可，將200多個蟒蛇皮和凱門鱷皮錢包和手提包走私到美國，違反了《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES） 。起訴書稱，走私者被指示如果海關人員詢問有關包包的資訊，要說它們是送給親戚的禮物。然而美國檢察官辦公室表示，這些皮件後來都展示在岡薩雷斯的公司Gzuniga Ltd.位於紐約市的門市，並以每只2,000多美元出售。

哥倫比亞警方和歐洲當局的聯合調查還發現，她非法獲取了瀕臨滅絕的動物皮草，包括蛇和鹿，目的是將它們製成包包。

據美國魚類和野生動物管理局表示，印度蟒蛇已於1976年被列為瀕危物種。而根據CITES的數據，美國於2012年禁止進口其他種類的蟒蛇，包括黃水蚺、緬甸蟒蛇、南非蟒蛇和非洲蟒蛇。

岡薩雷斯被捕後一直關押在監獄中，美國於2022年8月啟動引渡程序，直到本週才被引渡回美國。岡薩雷斯在被護送上機時，被拍到身穿黑色斗篷式夾克，還不忘優雅地對鏡頭微笑。

如果所有指控均成立，岡薩雷斯將面臨最高25年監禁和50萬美元（約392.2萬港元）罰款。

一位專家表示，岡薩雷斯的被捕正好能給時尚界一個教訓，以防還有其他人使用這些物種的毛皮來製造包包和其他皮革製品。

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