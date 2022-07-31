佩洛西公布訪亞洲行程無提及台灣 胡錫進質疑或以私人身份赴台

16:47更新 胡錫進反應

美國眾議院議長佩洛西亞洲訪問行程備受關注，因早前有指她有意到訪台灣，遭到中國強烈反對，中方稱會「嚴陣以待」、「後果由美方負責」，國防部更警告「中國軍隊絕不會坐視不管」。疑似載著佩洛西的行政專機昨抵達夏威夷，根據官方剛公布的行程，她出訪的地方包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，並無提及台灣。與她同行的包括眾議院外交事務委員會主席米克斯等6人，她此行會在到訪的國家舉行高級別會議，討論新冠疫情、經貿、人權和民主管治等議題的合作。佩洛西稱，是次訪問是重申美國對區內盟友和伙伴的承諾堅定不移。

《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進在佩洛西公布行程後，在微博發文質疑，佩洛西「有可能想做一個姿態：台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義。」胡錫進並稱︰「她只要降落台灣，中方就不會接受。現在我們不能大意，必須繼續大聲警告她：不許去台灣，去了必有嚴重後果。」