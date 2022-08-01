佩洛西專機飛抵新加坡　美前官員：訪大馬後或停台灣

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的專機，今早清晨降落新加坡巴耶利峇空軍基地，正式展開亞洲訪問行程，預料下一站訪問馬來西亞。美國前國防官員預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。
疑似載著佩洛西的行政專機昨抵達夏威夷。根據官方剛公布的行程，她出訪的地方包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，並無提及台灣。
新加坡外交部表示，佩洛西率領的代表團會在今明兩日到訪，將會同總統哈莉瑪和總理李顯龍會面。
日本傳媒預料，佩洛西會在星期三或之前到訪當地，聽取臨時國會悼念前首相安倍晉三的演說。
美前官員：非官方基礎停台符合一中政策
曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的Drew Thompson昨天於社交平台表示，佩洛西已公開的行程雖然未提及台灣，並不代表國會代表團「不會在非官方的基礎上停留台灣」；這樣的作法符合美國「一中政策」，預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。
有報道指，過去訪台的美國議員，大多在抵達前1天或當天才公布行程。
北京多次表明反對佩洛西訪台，表示會「嚴陣以待」、「後果由美方負責」，國防部更警告「中國軍隊絕不會坐視不管」。
A formal statement by @SpeakerPelosi about her Asia trip.— Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) July 31, 2022
Taiwan is not mentioned, but that does not mean the CODEL is not stopping over in Taiwan on an unofficial basis, consistent with the US’ one China policy.
1st stop is reportedly Singapore. https://t.co/sj898rTZHe