佩洛西專機飛抵新加坡　美前官員：訪大馬後或停台灣

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的專機，今早清晨降落新加坡巴耶利峇空軍基地，正式展開亞洲訪問行程，預料下一站訪問馬來西亞。美國前國防官員預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

日本傳媒預料，佩洛西會在星期三或之前到訪當地，聽取臨時國會悼念前首相安倍晉三的演說。

新加坡外交部表示，佩洛西率領的代表團會在今明兩日到訪，將會同總統哈莉瑪和總理李顯龍會面。

疑似載著佩洛西的行政專機昨抵達夏威夷。根據官方剛公布的行程，她出訪的地方包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，並無提及台灣。

美前官員： 非官方基礎停台符合一中政策

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的Drew Thompson昨天於社交平台表示，佩洛西已公開的行程雖然未提及台灣，並不代表國會代表團「不會在非官方的基礎上停留台灣」；這樣的作法符合美國「一中政策」，預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

有報道指，過去訪台的美國議員，大多在抵達前1天或當天才公布行程。

北京多次表明反對佩洛西訪台，表示會「嚴陣以待」、「後果由美方負責」，國防部更警告「中國軍隊絕不會坐視不管」。