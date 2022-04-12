佩洛西康復　未交代何時重啟亞洲之行

日前確診感染新冠病毒的美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在社交網站表示，她的新冠病毒檢測已經回復陰性，可於當地星期二(12日)解除隔離，但未有交代何時重啟亞洲訪問的行程。

佩洛西於Twitter表示：「今天，很開心，我的新型冠狀病毒篩檢結果呈陰性，我將在國會山莊主診醫生的指示下解除隔離，並遵守疾病防治中心對無症狀患者的指南。」

北京強烈批評佩洛西計劃訪台

佩洛西原定率領的國會代表團在剛過去的周末訪問亞洲，有報道指，行程包括台灣，但佩洛西在出發前病毒檢測呈陽性，宣布押後行程。

北京強烈批評佩洛西計劃到訪台灣，國務委員兼外長王毅表示，佩洛西如果明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。中國駐美大使館亦向美方提出嚴正交涉，要求取消佩洛西訪台計劃。

