佩洛西康復　未交代何時重啟亞洲之行

日前確診感染新冠病毒的美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在社交網站表示，她的新冠病毒檢測已經回復陰性，可於當地星期二(12日)解除隔離，但未有交代何時重啟亞洲訪問的行程。
佩洛西於Twitter表示：「今天，很開心，我的新型冠狀病毒篩檢結果呈陰性，我將在國會山莊主診醫生的指示下解除隔離，並遵守疾病防治中心對無症狀患者的指南。」
北京強烈批評佩洛西計劃訪台
佩洛西原定率領的國會代表團在剛過去的周末訪問亞洲，有報道指，行程包括台灣，但佩洛西在出發前病毒檢測呈陽性，宣布押後行程。
北京強烈批評佩洛西計劃到訪台灣，國務委員兼外長王毅表示，佩洛西如果明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。中國駐美大使館亦向美方提出嚴正交涉，要求取消佩洛西訪台計劃。
Today, happily I tested negative for COVID. Tomorrow, I will be exiting isolation at the direction of the Capitol’s Attending Physician and consistent with CDC guidelines for asymptomatic individuals. Many thanks to everyone for their good wishes, chocolates and chicken soup.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 11, 2022