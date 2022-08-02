佩洛西擬訪台｜中國常駐聯合國代表張軍稱損中美關係 不能與時任眾議院議長97年訪台相提並論

張軍表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，又指一個中國原則是中國和任何國家發展關係的紅線， 決不允許「越線」行為，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。張軍又指，就佩洛西訪問台灣問題，中方近期已多次向美方表明嚴重關切和堅決反對，形容「這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的」，將向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。中方嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

美國眾議院議長佩洛西據報今晚將抵台訪問，中國常駐聯合國代表張軍表示，如果佩洛西訪台，將會破壞中美關係，並形容將會是挑釁性，強調不能夠與時任眾議院議長金里奇，於1997年訪台時相提並論。美國國務卿布林肯則指，佩洛西是否訪台完全是對方的決定，呼籲北京負責任行事，不要加劇緊張局勢。

張軍：美方曾犯過的錯誤不能成為另一錯誤藉口

張軍重申，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。張軍又說，美國總統拜登早前和國家主席習近平通話時重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持臺灣「獨立」。中方敦促美方說到做到，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，和中方一道堅定反對和遏制「台獨」。至於有傳媒將97年時任美國眾議長訪台，與佩洛西擬訪台相提並論，張軍指出，美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口，重申在維護國家主權、領土完整方面，中國政府和人民意志堅定，我們會採取一切必要措施。

另外，中國今個月將擔任聯合國安理會輪值主席，張軍昨日主持安理會內部磋商，通過安理會本月的工作計劃，將審議包括也門、敘利亞、利比亞、巴勒斯坦、反恐等多個問題。聯合國安理會主席由安理會15個成員國輪流擔任，為期1個月。