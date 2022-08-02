佩洛西擬訪台｜據報今晚10時20分抵台

正率團訪問亞洲的美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，今日到訪馬來西亞吉隆坡後據報將訪問台灣，預計今晚9時至10時半抵達台北，並留宿一晚，下榻中山區或信義區的飯店，星期三會拜訪立法院。有美國官員指，北京似乎正準備採取進一步行動，包括向台海發射飛彈。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，若北京試圖製造危機或令局勢加劇，責任將全在北京。

正在亞洲訪問的美國眾議院議長佩洛西會否到訪台灣備受關注。多間台灣媒體引述消息人士指，佩洛西會在今晚抵達台北，並逗留1晚。英國《金融時報》(Fincail Times)引述3名知情人士指，佩洛西將於明日早上與蔡英文總統會面，並指美國總統拜登派出國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)等多名高層官員，向佩洛西說明訪台的風險後，佩洛西決定繼續進行今次訪台行程。布林肯表示，如果佩洛西決定訪問台灣，而北京試圖製造某些危機或加劇緊張局勢，責任將全在北京。

WSJ ：佩洛西會見人士不限於官員

《華爾街日報》(WSJ)引述知情人士指，佩洛西預計在台灣會晤的人士，已獲告知她即將抵達，但部分細節仍未敲定，而她會見的人士，不限於政府官員，部分行程安排在今晚，大部分安排在周三，台灣的外交部拒絕置評。美國《有線新聞網絡》(CNN)引述台灣及美國官員指，五角大樓正全天候監察中方的舉動，制訂保護佩洛西人身安全的計劃。

北京昨警告將嚴陣以待

在北京，外交部昨日再次表明，就佩洛西可能訪台正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對及有力反制措施，捍衛自身主權及領土完整。