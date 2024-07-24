佩洛西表態後國會議員紛跟隨 賀錦麗夠票選總統挑戰特朗普

美國總統拜登放棄角逐連任後，副總統賀錦麗頓成大熱接替人選。美國傳媒估計，她周一晚已取得超過門檻所需的1,976張黨代表票數，代表民主黨與共和黨候選人特朗普對決。據悉，前眾議院議長佩洛西表態稱個人和政治上支持賀錦麗後，國會參眾兩院的領袖紛紛表態支持。民主黨指計劃盡早落實賀錦麗的提名，將於8月7日前以網上投票方式確定提名人。
民主黨將由3,949名黨代表投票決定總統提名人，若第一輪投票未能取得足夠票數，749名超級黨代表將可加入投票，直到有參選人獲得過半數票為止。賀錦麗的競選團隊消息人士和美國有線新聞網絡(CNN)均稱，她已取得超過門檻所需。《華盛頓郵報》統計，截至周一晚10時已有2,214名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69名黨代表未決定，1,666名黨代表未能聯絡。美聯社統計賀錦麗所得票數與《華郵》相同。
民主黨規則委員會周二將開會決定網上投票日期，最早8月1日完成投票、最遲8月7日完成提名程序。有意參選者必須先獲至少300張黨代表票支持，其中來自同州份的黨代表票不能超過50張，並向民主黨提出參選聲明。民主黨全代會主席哈里遜表示，除了賀錦麗，暫沒有其他人表明參選。副總統參選人由總統提名人決定，可能在8月7日前宣布。
賀錦麗：像坐過山車
賀錦麗的多名潛在對手、全美50州民主黨分部主席以及重量級人物均表態支持她。獲拜登交棒後，賀錦麗隨即展開競選活動，周一前往特拉華州的競選總部跟工作人員見面。她形容過去數周像坐過山車，強調面對未來逾百日的選戰，對團隊充滿信心。她說：「我對得到拜登的支持深感榮幸，這是我願意站出來，爭取提名並取勝的原因。」賀錦麗周二也前往威斯康辛州的最大城市密爾瓦基拉票，是她表態爭取總統提名後首次到搖擺州份。
民主黨全國代表大會將在8月19日至22日舉行，屆時獲得足夠票數的正副總統參選人將正式接受黨內提名，並發表演說。