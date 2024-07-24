佩洛西表態後國會議員紛跟隨 賀錦麗夠票選總統挑戰特朗普

美國總統拜登放棄角逐連任後，副總統賀錦麗頓成大熱接替人選。美國傳媒估計，她周一晚已取得超過門檻所需的1,976張黨代表票數，代表民主黨與共和黨候選人特朗普對決。據悉，前眾議院議長佩洛西表態稱個人和政治上支持賀錦麗後，國會參眾兩院的領袖紛紛表態支持。民主黨指計劃盡早落實賀錦麗的提名，將於8月7日前以網上投票方式確定提名人。

民主黨將由3,949名黨代表投票決定總統提名人，若第一輪投票未能取得足夠票數，749名超級黨代表將可加入投票，直到有參選人獲得過半數票為止。賀錦麗的競選團隊消息人士和美國有線新聞網絡(CNN)均稱，她已取得超過門檻所需。《華盛頓郵報》統計，截至周一晚10時已有2,214名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69名黨代表未決定，1,666名黨代表未能聯絡。美聯社統計賀錦麗所得票數與《華郵》相同。