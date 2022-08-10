佩洛西訪台｜佩洛西：訪台是遵循拜登印太政策　外交部：嚴重侵犯中國主權

佩洛西接受美國全國廣播公司(CNN)訪問，是她結束訪問亞洲後首度受訪。她指自己早前訪台，是遵循總統拜登，把外交政策重點轉向亞太區，及呼應拜登的「印太經濟框架」倡議，到台灣聆聽相關信息，但認為此行被人小題大造，她指，早前亦有美國參議員訪台，同樣是跨黨派，同樣有高級別人員，包括外交關係委員會主席，但該批參議員獲得的關注度遠低於自己今次行程，質疑是有地方出了問題。她又指，毫無疑問此行絕對值得，美方不能允許北京孤立台灣。

佩洛西形容習近平的反應為「嚇壞的惡霸」

佩洛西接受全國廣播公司(NBC)旗下新聞頻道MSNBC晨間節目訪問時談到國家主席習近平，她認為習近平處於不安全感及脆弱的境地，還說習近平專注於連任，經濟是他最大的問題。對於解放軍在她訪台後連日軍演，佩洛西以「嚇壞的惡霸」(He is acting like a scared bully)形容習近平的反應。

外交部：佩洛西竄訪台灣嚴重侵犯中國主權

在北京，外交部強調，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開透明專業。他說，佩洛西不顧中方堅決反對和反複交涉，實際上在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。中方將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏制美國「以台制華」的圖謀，堅決粉碎台灣當局「倚美謀獨」的幻想。