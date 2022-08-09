佩洛西訪台｜拜登：不擔心台灣　但關注台海局勢

解放軍在美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台後，連日在台海周邊軍演。美國總統拜登表示不擔心台灣，但關注中方的軍演，他亦不認為北京會採取進一步行動，他重申眾議院議長佩洛西訪台是她自己的決定。

拜登結束隔離後，到肯塔基州視察水災災情時表示：「我不擔心，但我關注(台海局勢)，他們(北京)正盡可能採取行動，但不認為他們會做得更多。」有記者問到眾議院議長訪台是否明智之舉，拜登重申，這是她的決定。

白宮發言人尚皮埃爾其後指，自從中方開始將局勢升級，美方一直譴責，她批評中方的所為具挑釁性，不負責任，增加誤判風險，這就是總統拜登所指。

美國副國防部長卡爾(Colin Kahl)強調，華府對台灣政策，以及一中政策不變，他批評北京對佩洛西訪台的反應是製造危機，企圖脅迫台灣及國際社會，美軍會繼續在包括台灣海峽在內，國際法允許的任何地方行動、飛行和航行。