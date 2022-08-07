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國際
2022-08-07 21:21:43

佩洛西訪台｜特朗普鬧爆「瘋狂的佩洛西」︰佢搞乜衰乜 搞亂檔！(有片)

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佩洛西訪台引發北京不滿。(路透社、資料圖片)

美國眾議院議長佩洛西日前訪台，惹北京不滿，亦引起國際關注。跟佩洛西素有牙齒印的美國前總統特朗普，連日批評佩洛西，他昨日(6日)再向佩洛西開火，斥她「做乜衰乜」總是壞大事(everything she touches turns to bad)。

特朗普斥佩洛西訪台「正中下懷」

特朗普日前曾在其自家社交平台Truth Social，批評「為何瘋狂的佩洛西要到台灣」(why is crazy Nacy Pelosi in Taiwan)，指她總是惹麻煩。昨日特朗普在德州達拉斯保守派政治行動會議(CPAC)上發表講話時，仍緊咬佩洛西不放，再次問道︰「她在台灣做甚麼？她觸碰都一切都會變壞」，「我被彈劾了兩次，她失敗了兩次」，「她總是失敗。這女人帶來混亂，而這正在發生……她正中他們(中方)下懷，令他們有藉口做他們正在做的事(反制措施)」，「我跟你們說，如果由我領導，這情況幾百萬年都不會發生」。

特朗普有意參選2024總統

特朗普在演說中，稱有在2024年再參選總統，「我們可能要捲土重來」，獲全場掌聲，但他強調第一關是共和黨勝出11月的中期選舉。霍士新聞(Fox News)指民調顯示，有近70%保守派民眾支持特朗著再代表共和黨角逐總統。

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