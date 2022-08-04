佩洛西訪台｜G7外長歐盟關注台海局勢　中方：沆瀣一氣無耻之極 (更新)

美國眾議院議長佩洛西訪台惹來北京不滿，解放軍今天(4日)中午起，一連3日在台灣周邊6個海空域進行軍演及實彈射擊訓練。包括英美德日加法意的七國集團外長發聲明，呼籲北京以和平方式化解台海緊張局勢，指中方無理由以一次訪問為藉口，在台海進行具侵略性的軍事活動，重申一中政策及對台立場不變，另歐盟發言人亦指，有明確的一中政策，支持維護台海和平與現狀。中國駐歐盟使團發言人回應，批評G7外長及歐盟的聲明「沆瀣一氣，指鹿為馬，無耻之極」。

G7歐盟支持維護台海和平

七國集團聲明指，對解放軍近日宣布在台海周邊進行軍演表示關注，認為中方無理由以一次訪問為藉口，在台海進行具侵略性的軍事活動，強調各國議員出訪其他國家是正常和常規的做法，指中方軍事舉動可能會不必要地令緊張局勢升級，導致地區出現不穩，敦促北京不要單方面以武力改變區內現狀，而是透過和平方式解決兩岸爭議，強調成員國之間對一中政策及對台立場不變，七國會致力維護以規則作為基礎的國際秩序。

歐盟發言人亦表示，歐盟有明確的一中政策，支持維護台海和平與現狀，呼籲以和平方式和對話，解決兩岸緊張局勢，減少誤判風險。

中方：萬惡無恥活生生標本

中國駐歐盟使團發言人以一問一答方式回應，指G7外長及歐盟的聲明是「沆瀣一氣，指鹿為馬，無耻之極」，是現實中「萬惡無恥的活生生標本」，強調台灣是中國領土的一部分，插手台灣事務，就是侵犯中國的主權，指G7和歐盟外長所謂「基於規則的國際秩序」，只能是自己可以作惡，別人不能還手的強盜邏輯。

中國駐歐盟使團發言人又提到，百年前有八國聯軍入侵中國，今日G7+1又是八方，是否想搞「新八國聯軍」，重申中國不是過去的中國，中國人民早已不再受列強欺凌和擺布，台灣事務純屬中國内政，當今已不是西方列強可以肆意横行的時代，台彎的事怎麼辦，14億中國人民說了算。