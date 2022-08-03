佩洛西飛抵南韓 總統尹錫悅放假未能會面

到訪台灣導致台海局勢緊張的美國眾議院議長佩洛西，今日轉往南韓繼續其亞洲訪問，並於晚上抵達位於南韓京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，這是20年來再有眾議院議長訪南韓。由於南韓總統尹錫悅周一起休假5天，與佩洛西訪韓行程重疊，故未安排兩人會晤，也未安排佩洛西和總統室官員會面。
佩洛西明日會與南韓國會議長金振杓會面，雙方將討論北韓問題、印太地區安全、經濟合作和氣候危機等問題，並在會後發表聯合聲明，還將共進午餐。佩洛西之後將前往兩韓邊境板門店的共同警備區(JSA)勉勵士兵，外界關注她會否向北韓發放訊息。
分析：中美對抗不利朝鮮半島局勢
南韓總統府歡迎佩洛西來訪，被問及對方停留台北一事時，發言人未有正面回應，稱會繼續與區內國家保持緊密溝通，透過對話和合作去維持區內和平及穩定。佩洛西在中美矛盾升溫之際訪韓備受關注，不少專家認為，中美對抗越加劇，南韓外交和朝鮮半島局勢所遭受的負面影響會越嚴重。
北韓譴責佩洛西訪台蓄意政治軍事挑釁
北韓外務省較早時譴責佩洛西訪台，指中方已多次表明必將採取堅決應對及有力反制措施，由此造成的一切後果完全由美國負責；當前情況表明，美國無恥的干涉內政行為及蓄意的政治軍事挑釁，是破壞地區和平與安全的禍根。發言人表示，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政。