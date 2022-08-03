佩洛西飛抵南韓 總統尹錫悅放假未能會面

到訪台灣導致台海局勢緊張的美國眾議院議長佩洛西，今日轉往南韓繼續其亞洲訪問，並於晚上抵達位於南韓京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，這是20年來再有眾議院議長訪南韓。由於南韓總統尹錫悅周一起休假5天，與佩洛西訪韓行程重疊，故未安排兩人會晤，也未安排佩洛西和總統室官員會面。

佩洛西明日會與南韓國會議長金振杓會面，雙方將討論北韓問題、印太地區安全、經濟合作和氣候危機等問題，並在會後發表聯合聲明，還將共進午餐。佩洛西之後將前往兩韓邊境板門店的共同警備區(JSA)勉勵士兵，外界關注她會否向北韓發放訊息。