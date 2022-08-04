佩洛西｜南韓總統尹錫悅被指「避見」佩洛西 通電話「補鑊」

美國眾議院議長佩洛西訪台灣後轉訪南韓，但未有安排與南韓總統尹錫悅會面，因尹錫悅由周一起放暑假5天，兩人今日改為通電話，交談了約40分鐘。朝野政黨均有議員要求尹錫悅與佩洛西直接會晤，惟有揣測認為他是蓄意在佩洛西訪台後此敏感時刻避免兩人見面。尹錫悅首席發言人崔英範似乎透露了端倪，向記者說，「我收到很多記者電話，問(只通電話)那決定是否與中國有關。該決定是基於整體國家利益考慮。」他並未進一步解釋，補充稱「由傳媒自行解讀。」又強調此事不會改變美韓同盟的重要性。《南韓先驅報》稱，崔英範的言論暗示有關決定是避免惹怒中國。南韓總統辦公室在佩洛西昨晚抵南韓前並未提及尹錫悅會與她通電話，有分析指可能是受到政界及輿論壓力，尹錫悅才「補鑊」與佩洛西通電話。

佩洛西訪韓不談台海局勢

佩洛西今日在南韓的行程也全部避談大陸和台灣。與尹錫悅通電話前，她與南韓國會議長金振杓和各黨國會領袖會晤了1小時，兩人打破慣例，在聯合記者會上並未接受記者提問，解釋因為行程緊湊，而在記者會兩人只提及雙方合作和北韓問題。有官員透露，佩洛西在國會會面中也未有提及台海問題。

夾在中美之間左右做人難

至於與尹錫悅的通話，南韓國家安保室第一次長金泰孝稱，雙方就外交、國防、技術合作和氣候變化等議題交換意見。佩洛西感謝尹錫悅在休假期間抽出時間通電話﹐又稱美韓同盟在多個層面都具有重要意義，並提議兩國攜手構建自由、開放的印太秩序。尹錫悅讚揚佩洛西長期致力捍衛自由民主和人權，並指佩洛西當天稍後到訪兩韓邊境板門店，將是美韓同盟對北韓的強大威懾力象徵。尹錫悅又稱，期望下次到訪美國時與佩洛西會面。

佩洛西亞洲之行的官方公布行程包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，僅未有與南韓的領導人見面。在近年中美關係惡化情況下，南韓在與兩國關係之間取得平衡愈見困難。屬保守派的尹錫悅5月上台後，揚言要加強與美國的軍事同盟，對北韓的挑釁採取更強硬態度。《南韓先驅報》引述學者稱，在中美關係日益緊張下，南韓須定下中國可接受的原則，過去的模棱兩可政策可能無效。