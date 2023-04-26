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國際
2023-04-26 21:40:07

佳績完成倫敦馬拉松  45歲資深男跑手開心拍照後猝死  妻崩潰

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Stephen Shanks當日以少於3小時的佳績完成全馬，拍照留念時毫無異樣。(互聯網)

Stephen Shanks當日以少於3小時的佳績完成全馬，拍照留念時毫無異樣。(互聯網)

英國一名經驗豐富的45歲馬拉松跑手，在剛過去的周日(23日)以少於3小時的成績完成倫敦馬拉松，之後還精神奕奕、笑意盈盈的拍照，沒料在返回諾定咸寓所途中突然猝死。

住在諾定咸Bingham的男事主Stephen Shanks有多年馬拉松經驗，曾在多個長跑會的賽事中勝出，不同距離的跑程亦難不到他，09年更曾試過「逢跑必贏」。據報多年來他總是穿梭歐洲參加比賽，最享受在波蘭參賽。Shanks日前參加倫敦馬拉松，以2小時53分26秒的成績完成全馬。有照片可見他戴著完成賽事的紀念獎牌，一手拿到飲品，開心拍照。

大會的聲明。(互聯網)

大會的聲明。(互聯網)

倫敦馬拉松｜妻子︰我震驚又崩潰

大會周三公布Shanks的死訊，「每位參與倫敦馬拉松的人，都對Shanks於4月23日周日回家途中猝逝，感到難過不已」，指其死因需待驗屍確定。據報Shanks生前有不少患有多發性硬化症的朋友，有人設立了一個籌款頁面紀念Shanks，並為多發性硬化症協會籌款，該頁面對Shanks而言沒有甚麼比跑步更開心，曾參加大小賽事，「但他不只是一個跑手，還是位音樂家、縫紉家及對流行音樂有廣泛認識，也是一位很可愛的朋友」。

Shanks的妻子Jessica在Facebook發文稱，「我遺憾地宣布，我的好丈夫已經離世。他的離去突然且出乎意料。他當天參加了倫敦馬拉松比賽，回家的路上逝世了」，「你們可以想像到我絕對震驚及崩潰」。

倫敦馬拉松日前舉行。(互聯網)

倫敦馬拉松日前舉行。(互聯網)

悼念Shanks的gofundme籌款頁面。(互聯網)

悼念Shanks的gofundme籌款頁面。(互聯網)

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