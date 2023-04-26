佳績完成倫敦馬拉松  45歲資深男跑手開心拍照後猝死  妻崩潰

英國一名經驗豐富的45歲馬拉松跑手，在剛過去的周日(23日)以少於3小時的成績完成倫敦馬拉松，之後還精神奕奕、笑意盈盈的拍照，沒料在返回諾定咸寓所途中突然猝死。

住在諾定咸Bingham的男事主Stephen Shanks有多年馬拉松經驗，曾在多個長跑會的賽事中勝出，不同距離的跑程亦難不到他，09年更曾試過「逢跑必贏」。據報多年來他總是穿梭歐洲參加比賽，最享受在波蘭參賽。Shanks日前參加倫敦馬拉松，以2小時53分26秒的成績完成全馬。有照片可見他戴著完成賽事的紀念獎牌，一手拿到飲品，開心拍照。