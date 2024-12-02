佻皮狗搭飛機從貨艙逃脫 巴黎機場關跑道遣無人機搜索 浪蕩10天終尋回(有片)

搞笑的大逃亡……法國巴黎戴高樂機場早前有一隻工作犬在航機上意外走失，迫使機場短暫關閉兩條跑道「搵狗」，最後花了10日才把狗狗尋回。
媒體報道，事發於11月19日，心靈輔導犬Amalka陪同居於奧地利的主人乘搭法國航空客機從維也納前往法國巴黎，Amalka被安置在貨艙。客機降落戴高樂機場後，佻皮的Amalka趁著地勤人員卸貨時從疑似沒有鎖好的籠子裡逃脫，機場當局隨即展開大規模搜索，惜無發現。其後，在21日，有民眾拍到Amalka在機場停機坪上跑來跑去，當時正下著大雪。
關閉機場跑道尋狗
法國航空安排主人米莎(Misa)入住酒店，並發放尋狗海報，呼籲機場工作人員和附近居民等協助找尋，還在26日的非繁忙時間暫時關閉兩條跑道，出動無人機從高空搜索。多日來經過各方努力，28日終在距離機場約10公里的一處公園尋獲Amalka，歷時10天的搜索行動結束。
人狗團聚
失散多天後，米莎與Amalka終於團聚，激動得緊抱愛犬，Amalka也不停搖著尾巴，表現出與主人重逢的狂喜。法國航空其後發聲明指，對事件大團圓結局感到欣慰。
A young Croatian tourist Míša has launched an appeal on social media to find her dog, who escaped from the baggage hold of her plane just after landing at Charles-de-Gaulle airport.— FL360aero (@fl360aero) November 23, 2024
Amalka, the pet escaped from the hold of a plane
of AirFrance at CDG airport that originated from… pic.twitter.com/PWEnDLEffX