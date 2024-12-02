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國際
2024-12-02 17:54:36

佻皮狗搭飛機從貨艙逃脫 巴黎機場關跑道遣無人機搜索 浪蕩10天終尋回(有片)

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有民眾拍到狗狗在機場雪地上遊蕩(右)，經過多天尋找，狗狗終與主人團聚(左)。(互聯網)

有民眾拍到狗狗在機場雪地上遊蕩(右)，經過多天尋找，狗狗終與主人團聚(左)。(互聯網)

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搞笑的大逃亡……法國巴黎戴高樂機場早前有一隻工作犬在航機上意外走失，迫使機場短暫關閉兩條跑道「搵狗」，最後花了10日才把狗狗尋回。

媒體報道，事發於1119日，心靈輔導犬Amalka陪同居於奧地利的主人乘搭法國航空客機從維也納前往法國巴黎，Amalka被安置在貨艙。客機降落戴高樂機場後，佻皮的Amalka趁著地勤人員卸貨時從疑似沒有鎖好的籠子裡逃脫，機場當局隨即展開大規模搜索，惜無發現。其後，在21日，有民眾拍到Amalka在機場停機坪上跑來跑去，當時正下著大雪。

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關閉機場跑道尋狗

法國航空安排主人米莎(Misa)入住酒店，並發放尋狗海報，呼籲機場工作人員和附近居民等協助找尋，還在26日的非繁忙時間暫時關閉兩條跑道，出動無人機從高空搜索。多日來經過各方努力，28日終在距離機場約10公里的一處公園尋獲Amalka，歷時10天的搜索行動結束。

失散多天後，米莎與Amalka終於團聚，可以舒一口氣。(互聯網) 當局發放尋狗海報。(互聯網) 米莎緊抱Amalka，不想再分別。(互聯網) 有民眾拍到狗狗在機場雪地上跑來跑去。(互聯網) 有民眾拍到狗狗在機場雪地上跑來跑去。(互聯網) 有民眾拍到狗狗在機場雪地上跑來跑去。(互聯網) 有民眾拍到狗狗在機場雪地上跑來跑去。(互聯網) 有民眾拍到狗狗在機場雪地上跑來跑去。(互聯網)

人狗團聚

失散多天後，米莎與Amalka終於團聚，激動得緊抱愛犬，Amalka也不停搖著尾巴，表現出與主人重逢的狂喜。法國航空其後發聲明指，對事件大團圓結局感到欣慰。

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