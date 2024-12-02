佻皮狗搭飛機從貨艙逃脫 巴黎機場關跑道遣無人機搜索 浪蕩10天終尋回(有片)

搞笑的大逃亡……法國巴黎戴高樂機場早前有一隻工作犬在航機上意外走失，迫使機場短暫關閉兩條跑道「搵狗」，最後花了10日才把狗狗尋回。

媒體報道，事發於11月19日，心靈輔導犬Amalka陪同居於奧地利的主人乘搭法國航空客機從維也納前往法國巴黎，Amalka被安置在貨艙。客機降落戴高樂機場後，佻皮的Amalka趁著地勤人員卸貨時從疑似沒有鎖好的籠子裡逃脫，機場當局隨即展開大規模搜索，惜無發現。其後，在21日，有民眾拍到Amalka在機場停機坪上跑來跑去，當時正下著大雪。