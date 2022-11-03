侵犯領土 南韓射彈還擊 朝導彈首越兩韓分界線

朝鮮半島局勢突升級，北韓昨分三輪發射導彈和炮彈。先在早上發射最少17枚彈道導彈等導彈，繼而在7小時內發射逾100枚炮彈，下午再發射6枚導彈，日本指當中最少一枚是短程彈道導彈，飛行高度「非常低」在50公里以下。北韓發射23枚導彈為歷來單日最多，早上一枚彈道導彈更飛越兩韓水域分界線，在距離南韓岸邊約60公里水域墜落，是自1945年兩韓分裂後，首次有彈道導彈在接近南韓水域墜落。南韓總統尹錫悅隨即召開緊急國家安全會議，認為朝方此舉屬侵犯領土行為，並指示相關部門嚴厲應對。南韓數小後派戰機向北方公海發射3枚空對地精準導彈，向北韓示警。

南韓與美國周一展開為期5天的聯合空軍演習，北韓威脅使用核武令美韓付上最恐怖的代價。南韓聯合參謀部指，北韓昨早8時51分左右從江原道元山一帶向東部海域發射3枚短程彈道導彈，其中1枚落在分隔兩韓水域北方界線以南的東部公海。具體落點為東部海域北方界線以南26公里、束草市以東57公里、鬱陵島西北海域167公里。雖是公海，但鑑於南韓領海寬度從領海基線量起為12海里(約22公里)，落點非常靠近南韓領海。

分裂後北韓導彈首墜南韓領海旁

這是兩韓分裂以來，北韓首次向北方界線的南方發射彈道導彈，南韓軍方形容「罕見和不能容忍」。由於該枚導彈越界後飛向鬱陵島，當地一度發出防空警報，呼籲居民往防空避難所。至於北韓其後從東部發射的100枚炮彈，落在兩韓2018年簽署協議達成的海上軍事緩衝區，南韓軍方指北韓射炮彈違反協議。

南韓軍方又指，北韓導彈發射時間和地點各不相同，是今年以來首次多點發射逾10枚不同類型導彈。分析認為，朝方發射不同類型導彈或為增加攔截難度。自1984年起，北韓向東海或黃海發射約200枚導彈，但並無向南面發射導彈直接威脅南韓。最嚴重一次在2010年11月，北韓向延坪島南韓前線發射炮彈，造成4人死亡，包括兩名平民。