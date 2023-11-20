便秘好辛苦｜女醫生傳授坐馬桶「神奇姿勢」　網民大讚：好有效

便秘是都市人經常遇到的腸胃問題，由嬰兒到長者都可能有便秘的困擾。新加坡一名醫生就分享一招，指能夠在便祕時協助快速排便。她更拍攝影片親自示範，坐馬桶的「神奇姿勢」。不少網民其後大讚好有效。
綜合報道，新加坡29歲腎臟科醫生Daria Sadovskaya經常在社交平台TikTok分享健康知識，她近日一招便秘時協助快速排便的「神奇姿勢」，她坐上馬桶，先把左腿跨到右大腿上，再把身體往左轉、看向正後方，彷彿在做腿部伸展。Daria指出，這個看似怪異的姿勢是「某種自我按摩，協助糞便更快速、更容易排出」，但只能緩解輕度便秘，「你應該增加纖維攝取、保持飲水量、規律運動、避免咖啡因與酒精。」
醫生：便秘身體健康產生影響應關注
Daria又指，便秘不僅令人煩惱又痛苦，而且會對身體健康產生影響，她說：「便秘本身就是一個問題，也會導致痔瘡、肛裂、泌尿問題，甚至增加大腸及直腸癌風險……也會導致營養缺乏、腸道功能障礙、心理問題」，甚至為癌症擴散鋪路，呼籲大家關注問題。報道引述《臨床胃腸病學與肝病學》（Clinical Gastroenterology）2022年一份研究顯示，與便秘相關的直腸癌發病率比一般人高出10%。2011年一項伊朗研究發現，經常便秘的人，罹患焦慮及憂鬱症的風險更高。
不少網民其後在留言區感謝Daria的建議，指1「我正在便便，這真的很有效，上帝保佑妳的靈魂」、「我現在正在馬桶上，而這招真的很管用」。