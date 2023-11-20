便秘解決方法｜女醫生傳授坐馬桶「神奇姿勢」　網民大讚：好有效

便秘是都市人經常遇到的腸胃問題，由嬰兒到長者都可能有便秘的困擾。新加坡一名醫生就分享一招，指能夠在便祕時協助快速排便。她更拍攝影片親自示範，坐馬桶的「神奇姿勢」。不少網民其後大讚好有效。

綜合報道，新加坡29歲腎臟科醫生Daria Sadovskaya經常在社交平台TikTok分享健康知識，她近日一招便秘時協助快速排便的「神奇姿勢」，她坐上馬桶，先把左腿跨到右大腿上，再把身體往左轉、看向正後方，彷彿在做腿部伸展。Daria指出，這個看似怪異的姿勢是「某種自我按摩，協助糞便更快速、更容易排出」，但只能緩解輕度便秘，「你應該增加纖維攝取、保持飲水量、規律運動、避免咖啡因與酒精。」