係愛呀｜男友無洗頭6年　女友幫忙一洗竟爆紅

不少人都喜歡留Dreadlocks髮型，不過這種髮型亦會帶來不便，例如難洗頭。澳洲一名男子未知是自然還是造型，留了一頭Dreadlocks，竟然長達6年沒有洗頭，直至近日他的女友終於受不住，要為他徹底清潔頭髮，除了洗頭水和護髮素，還額外用小蘇打、檸檬汁和蘋果醋浸泡，總共重複洗了3次，頭髮才變乾淨，整個過程被紀錄下來，影片意外在網上爆紅，累積超過1,300萬次點閱。

綜合報道，20歲女子Alessandra Sophia以為男友頭髮「排毒」為題在社交平台TikTok分享幫男友洗頭的影片，她表示男友留髒辮頭已經6年，這期間完全沒有清洗過，她最近受不了了，決定親自幫男友洗頭。她先讓男友的頭髮泡在水桶裡，接著依序倒入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，沒多久水就變得非常混濁，之後又重複洗了3次，最後用洗頭水和護髮素再洗一次，頭髮才完全乾淨。影片更可見男友對鏡頭露出滿意笑容。Alessandra更形容洗得雙手也麻木了。