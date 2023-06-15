熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-06-15 14:29:00

係愛呀｜男友無洗頭6年　女友幫忙一洗竟爆紅

分享：
男友無洗頭6年，女友幫忙一洗竟爆紅。(TikTok)

男友無洗頭6年，女友幫忙一洗竟爆紅。(TikTok)

不少人都喜歡留Dreadlocks髮型，不過這種髮型亦會帶來不便，例如難洗頭。澳洲一名男子未知是自然還是造型，留了一頭Dreadlocks，竟然長達6年沒有洗頭，直至近日他的女友終於受不住，要為他徹底清潔頭髮，除了洗頭水和護髮素，還額外用小蘇打、檸檬汁和蘋果醋浸泡，總共重複洗了3次，頭髮才變乾淨，整個過程被紀錄下來，影片意外在網上爆紅，累積超過1,300萬次點閱。

綜合報道，20歲女子Alessandra Sophia以為男友頭髮「排毒」為題在社交平台TikTok分享幫男友洗頭的影片，她表示男友留髒辮頭已經6年，這期間完全沒有清洗過，她最近受不了了，決定親自幫男友洗頭。她先讓男友的頭髮泡在水桶裡，接著依序倒入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，沒多久水就變得非常混濁，之後又重複洗了3次，最後用洗頭水和護髮素再洗一次，頭髮才完全乾淨。影片更可見男友對鏡頭露出滿意笑容。Alessandra更形容洗得雙手也麻木了。

她先讓男友的頭髮泡在水桶裡，接著依序倒入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，沒多久水就變得非常混濁。(TikTok) 影片更可見男友對鏡頭露出滿意笑容。(TikTok) Alessandra用洗髮精、護髮乳、小蘇打、檸檬汁和蘋果醋浸泡為男友洗頭。(TikTok) Alessandra Sophia以為男友頭髮「排毒」為題在社交平台TikTok分享幫男友洗頭的影片。(TikTok)

網民：這麼久不洗頭怎麼會聞不到味道？

結果，影片在短時間內已累積超過1,300萬次點閱爆紅。網民都表現嘖嘖稱奇，「他這麼久不洗怎麼會聞不到味道？不是想變得粗魯，我只是好奇」、「他的頭不癢嗎？」、「這是為了(髮型)時尚還是甚麼？」

報道還引述美國皮膚科醫生Anthony Rossi指出，洗頭髮頻率要看髮型、髮質、頭皮出油程度及活動量，頻繁清洗可能造成頭髮乾燥暗沉，但長期不洗頭，也會累積油脂、皮屑與異味，因此建議最好是23天洗一次頭，如果是自然捲、髮質比較乾燥的人，則是應該57天洗一次。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受