促成日本關注長者駕駛安全　池袋撞死母子事故九旬翁死於獄中

在2019年，日本東京池袋發生的私家車撞死一對過路的母女事件，案發的駕駛者，現年93歲的前日本前通商産業省工業技術院院長飯塚幸三，證實在上月因為年老而在獄中身亡。死者家屬透露，在今年曾與對方在獄中見面，並呼籲日本的年老駕駛者盡快退還駕駛執照。

在5年前因為錯誤踩油門，以時速96公里，在池袋的一個行人過路處撞向人群，撞死正過路的31歲母親松永真菜及3歲女兒松永莉子，以及另外9人受傷。飯塚幸三在審訊中一直否認自己踩錯油門，而是指汽車失靈導致意外。不過最後審判確認飯塚是踩錯油門，最終因為違反日本駕駛法例中的過失致死罪，被判5年監禁。日本媒體向認識飯塚的人士證實，飯塚在上月26日，在獄中因為年老而離世。