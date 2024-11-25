促成日本關注長者駕駛安全　池袋撞死母子事故九旬翁死於獄中

在2019年，日本東京池袋發生的私家車撞死一對過路的母女事件，案發的駕駛者，現年93歲的前日本前通商産業省工業技術院院長飯塚幸三，證實在上月因為年老而在獄中身亡。死者家屬透露，在今年曾與對方在獄中見面，並呼籲日本的年老駕駛者盡快退還駕駛執照。
在5年前因為錯誤踩油門，以時速96公里，在池袋的一個行人過路處撞向人群，撞死正過路的31歲母親松永真菜及3歲女兒松永莉子，以及另外9人受傷。飯塚幸三在審訊中一直否認自己踩錯油門，而是指汽車失靈導致意外。不過最後審判確認飯塚是踩錯油門，最終因為違反日本駕駛法例中的過失致死罪，被判5年監禁。日本媒體向認識飯塚的人士證實，飯塚在上月26日，在獄中因為年老而離世。
池袋暴走事故是日本近年受關注的交通意外，原因除了是因為飯塚意外當時已近90歲，還有飯塚的身份背景，以及他在犯事後一直否認犯錯。而有關事故也令日本當局開始關注增加的長者駕駛意外問題，並設立機制對年長的駕駛者進行續牌考試以及交還車牌的制度。而飯塚因為之前拒絕認罪，而有了「上級國民」的批判。
與事故死者丈夫曾在獄中會面
事故中死者母女的丈夫及父親松永拓也接受訪問時透露：「（飯塚）坐監是我希望的結果，但是想到他最終感到後侮，他人生的最後階段要在監獄渡過，令我感情很複雜。」松永透露，在今年2月時飯塚透過監獄向他送上道歉信，並承認自己誤踩油門導致意外。在今年5月，松永更獲安排在獄中與飯塚會面，並向松永表示希望可以代為呼籲，叫高齡駕駛者盡快交還駕駛執照，松永表示：「很高興在他死之後與他見面。他回應了我避免事件再發生的要求，讓我可以不用再活在憤怒和厭惡的情感中，我對他表示感謝。」