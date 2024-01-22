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國際
2024-01-22 13:23:36

俄乘客愛貓遭車長以為流浪貓 嚴寒下丟出火車慘死 逾7萬人聯署促刑事調查(有片)

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Twix被車長誤以為是流浪貓，丟出火車落在雪地，最終被發現死亡。(互聯網)

Twix被車長誤以為是流浪貓，丟出火車落在雪地，最終被發現死亡。(互聯網)

離譜！俄羅斯有飼主帶著愛貓搭火車，未料貓咪鑽出籠外遊走，女車長以為是流浪貓，在攝氏零下30度嚴寒下將牠丟出車外，最終貓咪在野外遭動物噬咬，活活凍死。事後，逾20萬人網上聯署要求鐵路公司解僱車長，另有逾7萬人聯署要求展開刑事調查。

英國廣播公司(BBC)報道，事發於莫斯科以東的基洛夫州(Kirov)，飼主本月11日帶著愛貓「Twix」乘搭國營「俄羅斯鐵路」(RZhD)一班列車，期間貓咪逃出籠外被乘客發現，女車長以為是流浪貓，便即場「處理」。事後有民眾發起尋貓，從上傳Telegram頻道「在基洛夫尋找Twix」的影片可見，貓咪被人從火車丟進雪地。

片段顯示，有人把貓咪丟出火車。(互聯網) 片段顯示，有人把貓咪丟出火車。(互聯網) 貓咪落在雪地上。(互聯網) 受害的貓咪Twix。(互聯網) 飼主公開貓咪Twix日常生活片段。(互聯網) 飼主公開貓咪Twix日常生活片段。(互聯網) 網民協助尋貓。(互聯網)

網民自發尋貓

事件曝光後，數百人自發在火車站附近一帶尋貓，相關Telegram頻道也有數千人追蹤事態發展。最終，Twix屍體上周六(20)被發現，據報屍身有被動物咬傷及凍傷痕跡。俄羅斯多地正受寒流侵襲，基洛夫跌至零下30度。

要求普京介入

當局拒絕對女車長採取刑事調查引發眾怒，逾7萬人聯署敦促啟動調查，另有逾20萬人聯署要求將她解僱。飼主表示將提出訴訟，更聲言會請求總統普京介入。

鐵路公司向飼主致歉

俄羅斯鐵路上周六發聲明向飼主公開道歉，「對Twix的死深表遺憾」，稱事發後公司已採取改善措施，禁止車長強行將動物趕下車，並要求他們把動物交給車站職員安置以及聯絡動保團體；又強調員工「以極大關愛對待動物，在旅途中會竭盡所能照顧牠們」。可是，聲明並沒提及有否解僱涉事女車長。

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