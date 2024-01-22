俄乘客愛貓遭車長以為流浪貓 嚴寒下丟出火車慘死 逾7萬人聯署促刑事調查(有片)

Twix被車長誤以為是流浪貓，丟出火車落在雪地，最終被發現死亡。(互聯網)

離譜！俄羅斯有飼主帶著愛貓搭火車，未料貓咪鑽出籠外遊走，女車長以為是流浪貓，在攝氏零下30度嚴寒下將牠丟出車外，最終貓咪在野外遭動物噬咬，活活凍死。事後，逾20萬人網上聯署要求鐵路公司解僱車長，另有逾7萬人聯署要求展開刑事調查。

英國廣播公司(BBC)報道，事發於莫斯科以東的基洛夫州(Kirov)，飼主本月11日帶著愛貓「Twix」乘搭國營「俄羅斯鐵路」(RZhD)一班列車，期間貓咪逃出籠外被乘客發現，女車長以為是流浪貓，便即場「處理」。事後有民眾發起尋貓，從上傳Telegram頻道「在基洛夫尋找Twix」的影片可見，貓咪被人從火車丟進雪地。