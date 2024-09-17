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國際
2024-09-17 14:30:00

俄人妻爬窗回家捉姦　2樓失足墮樓慘死(有片)

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俄人妻爬窗回家捉姦，2樓失足墮樓慘死。(X)

俄人妻爬窗回家捉姦，2樓失足墮樓慘死。(X)

捉姦招數千奇百怪，但要以身犯險又是否值得？俄羅斯一名36歲女妻被拍到攀爬二樓外牆，試圖從窗戶進入，卻因重心不穩墜樓身亡。警方調查後透露，該名女子嘗試進入的是自己的家，當時疑似為追查丈夫出軌才冒險爬牆。

綜合報道，事發於當地時間10日下午，克拉斯諾亞爾斯克邊疆地區一群年輕人在街上路過期間，發現一名紅衣女子正在嘗試從二樓露台外，一腳踏著外露的鐵架，一腳踏著窗框，嘗試由窗爬入室內，連忙掏出手機嘻笑拍攝。詎料女子準備進入窗戶時，鐵架突然折斷，女子當堂向後翻。現場人士隨即驚呼，只見女子背部直墮地面，頭部受重擊，倒臥地上沒有反應。

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鐵架突然折斷，女子當堂向後翻。(X) 女子背部直墮地面，頭部受重擊，倒臥地上沒有反應。(X)

據指女子懷疑丈夫出軌企圖攀牆入屋捉姦

警方接報到場，將女子送院搶救，可惜已返魂乏術。警方透露，死者為36歲女子Lesosibirsk，因為懷疑丈夫出軌，於是想攀爬2樓外牆，偷偷從廚房窗戶入屋捉姦，詎料失足墮樓，送院不治。

警告：影片內容或會令人情緒不安。同時含有危險動作，切勿模仿