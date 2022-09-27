俄以間諜罪拘留日本駐海參威領事　限48小時內離境(有片)

俄羅斯以涉嫌從事間諜活動等罪名，拘留日本駐海參威總領館領事Motoki Tatsunori，並宣布他為不受歡迎人物，限令48小時內離境。有俄羅斯傳媒發放Motoki Tatsunori收取文件的片段，以及他被拘留後接受俄羅斯聯邦安全局人員問話的片段。

俄羅斯傳媒周一引述聯邦安全局(FSB)聲明報道，指涉事領事收取關於俄方與亞太國家合作的機密資料，以獲取關於西方制裁，對俄國東部濱海地區影響的資料，他在進行金錢交易時被捕。報道又指，該名領事承認觸犯俄羅斯法律，被列作不受歡迎人物。

日本大使館：拘留日本領事違反《公約》 俄羅斯外交部則指，已向日本發出抗議照會，並傳召日本駐俄公使，指涉事日本領事已被列為不受歡迎人物，要在48小時內離境。 日本駐莫斯科大使館證實相關消息，但指俄方拘留日本領事的行為違反《維也納外交關係公約》，形容是不可接受，對驅逐日方人員離境表示極度遺憾。