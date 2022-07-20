俄伊土總統三方會談　哈梅內伊：倘俄不行動西方都會挑起衝突

俄羅斯總統普京到伊朗展開訪問，是他自俄烏戰爭爆發後第二次外訪。普京抵達伊朗首都德黑蘭，與伊朗總統萊希會晤，討論敘利亞的人道主義援助問題。與萊希及土耳其總統埃爾多安會談，商討讓烏克蘭恢復經黑海港口出口穀物。之後與伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)會晤。

普京、萊希與埃爾多安舉行三方會談，討論解決敘利亞問題。會後聲明提到，三方將會持續合作，以消滅敘利亞境內的恐怖份子，反對非法扣押或轉移本應屬於敘利亞的石油收入，以及反對敘利亞分離主義進程。

普京與萊希會面，討論雙邊關係等議題。普京指兩國要加強合作，尤其國際安全領域。普京又與埃爾多安會晤，討論經黑海輸出烏克蘭糧食問題。普京指，在土耳其協助下，有關談判取得進展。

哈梅內伊籲對西方的欺詐保持警惕

哈梅內伊接見普京時，讚揚對方維持俄羅斯的獨立性，又指希望普京此行將成為兩國關係發展，以及地區和國際合作的轉折點。他呼籲兩國展開長期合作，這樣對雙方都有利，並全面落實包括石油和天然氣等領域的合約，亦需要對西方的欺詐保持警惕。

哈梅內伊又提到俄烏戰爭，指戰爭雖令民眾受苦，但俄羅斯的選擇不多，因為即使俄羅斯不採取行動，另一方都會挑起衝突。