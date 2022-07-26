俄再削供應德國氣量　澤連斯基：俄正勒索發動天然氣戰爭

自俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲多國對俄實施制裁後，俄羅斯以維修為理由，減少向歐洲供應天氣然，令歐洲能源危機進一步升溫。俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)表示，有第二個渦輪機因維修要停運，向德國輸送的氣量將不會超過每日3,300萬立方米，即設計產能的兩成，較目前的輸氣量再減少一半，令歐洲更難趕於入冬前有充足能源儲備。德國能源部長批評俄羅斯總統普京，意圖製造分化，削弱歐盟對烏克蘭的支持，強調會團結一致應對。

Gazprom表示，由於第二個渦輪機因維修要停運，從當地周三(27日)早上7時起，輸送天然氣到德國的「北溪一號」(Nord Stream 1)管道，輸氣量將不會超過每日3,300萬立方米，即設計產能的兩成，較目前的輸氣量再減少一半。

俄方6月中表示受西方制裁影響，德國西門子公司未能及時交還，早前送往加拿大維修的渦輪機，因而將「北溪一號」的供氣量，減至最高承載量的四成。至本月11日以進行年度例行維修為理由暫停供氣10日，上周四恢復供氣，但維持四成供氣量。

德國西門子公司周一表示，運送渦輪機的文件上周初已經準備好，可以即時付運，但需要Gazprom提供進入俄羅斯的海關文件，並指對方一直知道相關情況。德國經濟部發言人就指，根據他們所得的資料，並無技術原因要減少輸氣量。

俄羅斯克里姆林宮早前表示，渦輪機送返後，可供應技術上相應數量的天然氣，但無有提及會增加供氣量，並指莫斯科對於完全停止供應天然氣到歐洲不感興趣，重申歐洲人正遭受自己制裁俄羅斯的後果。