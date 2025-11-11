俄加密貨幣富豪夫婦炫富遭設局綁架 同遭撕票 分屍埋沙漠

俄羅斯一名投資加密貨幣的富豪與妻子約1個月前，應約前往阿聯酋會見「投資人」，未料竟是犯罪分子設局綁架，夫妻雙雙遭撕票，分屍遭埋沙漠。

英國《每日郵報》等媒體報道，執法部門表示，遇害的是38歲俄羅斯富豪諾瓦克(Roman Novak)及妻子安娜(Anna)，他們定居杜拜，常在社交網炫富，展示豪華房車及私人飛機、周遊列國等奢華日常，懷疑因此成為犯罪集團的綁架目標。

警方調查發現，諾瓦克夫婦前去阿聯酋度假勝地哈塔(Hatta)會見「投資人」，兩人由私人司機開車載往哈塔山區一處度假村，在湖畔停車場轉乘其他車輛，之後失蹤。諾瓦克給聯絡人傳送的最後一則訊息，稱自己「被困在安曼邊境的山區」，需15.2萬英鎊(約155萬港元)應急。