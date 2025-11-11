俄加密貨幣富豪夫婦炫富遭設局綁架 同遭撕票 分屍埋沙漠

俄羅斯一名投資加密貨幣的富豪與妻子約1個月前，應約前往阿聯酋會見「投資人」，未料竟是犯罪分子設局綁架，夫妻雙雙遭撕票，分屍遭埋沙漠。
英國《每日郵報》等媒體報道，執法部門表示，遇害的是38歲俄羅斯富豪諾瓦克(Roman Novak)及妻子安娜(Anna)，他們定居杜拜，常在社交網炫富，展示豪華房車及私人飛機、周遊列國等奢華日常，懷疑因此成為犯罪集團的綁架目標。
警方調查發現，諾瓦克夫婦前去阿聯酋度假勝地哈塔(Hatta)會見「投資人」，兩人由私人司機開車載往哈塔山區一處度假村，在湖畔停車場轉乘其他車輛，之後失蹤。諾瓦克給聯絡人傳送的最後一則訊息，稱自己「被困在安曼邊境的山區」，需15.2萬英鎊(約155萬港元)應急。
手機定位顯示，諾瓦克與妻子身處哈塔兩天，接著出現在約旦首都安曼及南非開普敦兩天，到10月初定位便徹底消失，疑是綁匪故意讓他們的手機保持開機，以混淆調查。他們在俄羅斯的親屬報案後，兩人便遭撕票分屍，屍塊被發現埋在一處沙漠。
阿聯酋警方在哈塔一幢度假別墅發現疑屬安娜的血漬，在一輛出租車亦發現血漬。警方又在犯案現場附近找到一些刀具，以及一件遺下的T恤。
警方經調查後採取突擊行動，破門入屋拘捕3名俄羅斯疑犯，包括53歲的兇殺案前偵探沙赫特(Konstantin Shakht)、曾參與俄烏戰爭的46歲退伍軍人沙里波夫(Yury Sharypov)，以及45歲的達列金(Vladimir Dalekin)。據報，3人要求諾瓦克交出加密錢包密碼，但錢包是空的，兩人最終因籌不到贖金而遭撕票。
報道指，諾瓦克生前經常炫耀自己與Telegram創辦人杜洛夫(Pavel Durov)等俄羅斯富豪有往來，近年投資加密貨幣有斬獲，曾因涉嫌挪用3,800萬英鎊(約3.8億港元)加密貨幣投資而受查。