俄動員令宣傳　用軟糖比喻徵兵只是1%「毋須恐慌」

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京上周下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，觸發大批俄羅斯人離境，有傳媒估計上周日有逾28萬名俄羅斯人已離境。俄國網上平台開始出現了大量親政府宣傳，均以「軟糖」或各種物品，註明「1%」和「100%」，來比喻當局徵召30萬人，對比全俄國兵力規模其實「微不足道」。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)曾稱「動員令只佔全俄國兵力的1%，最多1.1%。」俄羅斯的網上社群亦開始出現了親政府的網紅們以「#безпаники」 (毋須恐慌)的標籤發文，強調對比於俄羅斯2,500萬的後備總軍力，當局目標徵召的30萬新兵只佔其中大約1%，以宣傳動員規模其實很小。

網民：只是 1% 俄羅斯人流亡

宣傳帖文分別配有軟糖、薯條、化妝袋、地磚等物品作配相，加上標註1%和100%的文字，比喻官方稱的30萬徵兵數字比例「一袋軟糖裡的一粒」、「一包薯條裡的一條」、「一個化妝袋裡的一支口紅」等等。

俄羅斯有大批人士按動員令入伍，首批徵兵亦開始投入戰場，不過，亦大批俄羅斯人對這宣傳似乎並不受落，有人批評相關比喻「荒謬」，亦有網民發帖諷刺宣傳「只是1%俄羅斯人流亡」、「手掌只佔1%重量而已」、「食物中毒了，只是1%老鼠藥吧」亦有不少當地人持續前往邊境前往鄰近國家。