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國際
2023-06-09 18:39:49

俄國男子埃及紅海暢泳　遭遇鯊魚襲擊被咬死

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俄羅斯男子在紅海游泳被鯊魚襲擊。(影片截圖)

俄羅斯男子在紅海游泳被鯊魚襲擊。(影片截圖)

一名俄羅斯男子在埃及紅海的一個渡假村游泳時，被一頭虎鯊襲擊，最終雖然當地人把鯊魚擊殺，但男子同樣傷重死亡。而埃及當局已禁止遊客再在當地游泳。

意外發生在埃及東岸的洪加達，是當地的一個旅遊熱點。23歲的Vladimir Popov與家人在旅遊期間，Vladimir落水游泳。其父親Yury Popov表示，他聽到兒子大叫「爸爸，救我」，不過在不到20秒就在岸上看着兒子被鯊魚襲擊致死。

鯊魚襲擊後，水上顯示出一片血紅。(影片截圖) 男子在紅海被鯊魚襲擊。(影片截圖)

俄羅斯大使就向俄羅斯的塔斯社證實有關消息，表示一名23歲的俄羅斯公民在當地被鯊魚襲擊死亡。埃及的環境部長就表示，已要求成立委員會調查事件。當局指：「要為前往紅海海灘的人們，提供最高的安全保障，並採取一切可行措施，避免再次發生鯊魚襲擊事件。」

埃及環境部門由周五（9日）起，一連兩日禁止在紅海游泳，當中包括在艾爾古納至洪加達以及索馬灣一帶浮潛及其他水上活動。過去在埃及紅海都發生過鯊魚襲擊事件，在去年就有2名女子在洪加達南部被鯊魚襲擊致死。

遇襲的男子Vladimir Popov。(網上圖片) 咬人的虎鯊之後被殺死及拖上岸。(網上圖片)
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