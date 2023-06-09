俄國男子埃及紅海暢泳　遭遇鯊魚襲擊被咬死

一名俄羅斯男子在埃及紅海的一個渡假村游泳時，被一頭虎鯊襲擊，最終雖然當地人把鯊魚擊殺，但男子同樣傷重死亡。而埃及當局已禁止遊客再在當地游泳。

意外發生在埃及東岸的洪加達，是當地的一個旅遊熱點。23歲的Vladimir Popov與家人在旅遊期間，Vladimir落水游泳。其父親Yury Popov表示，他聽到兒子大叫「爸爸，救我」，不過在不到20秒就在岸上看着兒子被鯊魚襲擊致死。