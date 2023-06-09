俄國男子埃及紅海暢泳　遭遇鯊魚襲擊被咬死

一名俄羅斯男子在埃及紅海的一個渡假村游泳時，被一頭虎鯊襲擊，最終雖然當地人把鯊魚擊殺，但男子同樣傷重死亡。而埃及當局已禁止遊客再在當地游泳。
意外發生在埃及東岸的洪加達，是當地的一個旅遊熱點。23歲的Vladimir Popov與家人在旅遊期間，Vladimir落水游泳。其父親Yury Popov表示，他聽到兒子大叫「爸爸，救我」，不過在不到20秒就在岸上看着兒子被鯊魚襲擊致死。
Tourists stunned watching a Tiger Shark chomping a Russian tourist who was out on a swim at an Egypt beach resort— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 9, 2023
23YO Vladimir Popov died in the attack, girlfriend escaped alive. Shark has been captured & killed pic.twitter.com/xUsitoCN5X
俄羅斯大使就向俄羅斯的塔斯社證實有關消息，表示一名23歲的俄羅斯公民在當地被鯊魚襲擊死亡。埃及的環境部長就表示，已要求成立委員會調查事件。當局指：「要為前往紅海海灘的人們，提供最高的安全保障，並採取一切可行措施，避免再次發生鯊魚襲擊事件。」
埃及環境部門由周五（9日）起，一連兩日禁止在紅海游泳，當中包括在艾爾古納至洪加達以及索馬灣一帶浮潛及其他水上活動。過去在埃及紅海都發生過鯊魚襲擊事件，在去年就有2名女子在洪加達南部被鯊魚襲擊致死。