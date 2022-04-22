俄國防部研究所大火　至少7死30傷(有片)

俄羅斯西北部特維爾市一間國防部研究所發生大火，造成至少7人死亡，30人受傷，部分傷者因為逃生由高處墮下。當局初步調查顯示，火警是由電線短路引起。

4 名被困軍事專家據報跳窗逃生

網上流傳懷疑是科研所起火的相片，可見火勢非常猛烈，燶煙不斷冒出籠罩附近街道。英國《鏡報》(Mirror)報道，起火點位於二樓，因建築採用木製地板，火勢瞬間向上漫延，燃燒的煙霧部分呈現藍色，未知是火災前有化學物質釋放，或是大火造成物質洩漏。由於火勢太大，大樓屋頂坍塌，整場火災造成至少7人死亡、30人受傷，有4名軍事專家據報被困，只好跳窗逃生，多數傷者是被濃煙嗆傷，但亦有不少人因跳窗受傷。報道又指，這間科研所專注新型防空系統開發。