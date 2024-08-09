俄國際象棋女冠軍於對手棋子塗水銀　落毒過程全被拍下(有片)

俄羅斯一名國際象棋女棋手月初在比賽中突然感到不適入院，警方調查期間，透過CCTV發現她的對手竟然在棋子上塗水銀落毒，疑兇被拘捕後承認落毒，但原因竟然是為報復對方說她的壞話。

綜合報道，俄羅斯於上月30日至本月8日舉行第八屆達吉斯坦國際象棋錦標賽。在8月2日的比賽中，30歲Umayganat Osmanova在比賽開始不久就突然出現嚴重頭暈和噁心等徵狀，主辦隨即將她送院，其後被檢驗出是水銀中毒，警方隨即調查事件，在翻查CCTV影片時，發現比賽開始前20分鐘，43歲北高加索區國際象冠、國際象棋教練Amina Abakarova走到比賽大廳，查看參賽者名單後，走到一張棋枱前，從袋裡掏出一個看起來像小瓶的東西，將小瓶中的內液體倒在棋盤上，並試圖用棋子擦拭棋盤來隱藏液體，沒有留意到過程都被CCTV錄影。