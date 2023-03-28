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國際
2023-03-28 17:24:09

俄太平洋艦隊試射超音速飛彈　日本表示關注

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俄羅斯太平洋艦隊在日本海試射超音速飛彈。(路透社)

俄羅斯太平洋艦隊在日本海試射超音速飛彈。(路透社)

俄羅斯國防部發放片段，顯示其太平洋艦隊在周二（28日）在日本海試射超音速的「蚊子」飛彈。日本防衛省今日在記者會上，表示關注俄羅斯的動向。

俄羅斯國防部在Telegram頻道上表示：「由兩艦巡彈艦艇組成的隊伍，對模擬敵方軍艦進行聯合導彈射擊。並以兩枚蚊子導彈將距離100公里外的目標直接命中。」路透社表示，該導彈可以擊中120公里內的目標。俄軍的試射是本月在日本海演習的一部份，早前亦曾利用潛艇發射巡航導彈擊中1,000公里外的地面目標。日本首相岸田文雄上周突出訪烏克蘭，之後俄羅斯同日派出兩架可攜核彈的戰術轟炸機，飛近日本空域。

俄羅斯國防部發放試射超音速飛彈片段。(路透社) 俄羅斯國防部發放試射超音速飛彈片段。(路透社) 俄羅斯國防部發放試射超音速飛彈片段。(路透社)

日本防衛省今日會見記者，發言人表示對俄羅斯在日本海試射超音速導彈表示關注：「俄羅斯在侵略烏克蘭的時候，亦在遠東地區，包括北方領土在內積極進行軍事活動。防衛省、自衛隊在之後會繼續留意事態的發展。」不過日本方面未有透露會作出甚麼的對應。

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