俄孤立北頓涅茨克 3橋全毀烏軍被包圍

俄羅斯總統普京誓言奪下烏克蘭頓巴斯地區，將烏東盧甘斯克和頓涅茨克兩州大片土地納入俄羅斯版圖。當地戰況激烈，俄軍採取焦土政策以炮火狂轟盧州戰略重鎮北頓涅茨克，該市連接烏方控制地區的3條橋至昨日全被摧毀，烏軍如同遭俄軍包圍，情況如早前被俄軍佔據的南部港口市馬里烏波爾。親俄分離分子揚言烏軍不投降就會被殺。俄國防部昨稱，會建立人道走廊疏散北頓涅茨克亞若特(Azot)化工廠內的平民。有指約500人於廠內。

俄軍在北頓涅茨克的控制範圍已由日前七成增至八成，烏克蘭雖仍控制該市對岸較高地的雙子城市利西昌斯克，但3條大橋通道被切斷，北頓涅茨克大批烏軍有可能被包圍。盧甘斯克地區首長昨向美聯社表示，仍有方法疏散傷者，以及與市內烏軍及居民聯繫，惟不可能大規模疏散平民，因市內持續遭炮擊和戰鬥。他又指，烏軍被迫退至市郊因「俄羅斯人採取焦土政策和重炮攻擊」。北頓涅茨克戰前有10萬人口，現約有1.2萬人留在當地。

北頓涅茨克戰役現成為烏克蘭最大戰場，烏方稱每天失去100至200名士兵，數百人受傷。總統澤連斯基周一深夜形容頓巴斯是歐洲史上最殘酷戰役之一。俄方並未有透露俄軍死傷，但西方國家估計人數不少，俄軍動用強大火力要達致普京的目標——迫使烏克蘭割讓烏東盧甘斯克和頓涅茨克兩個州份。澤連斯基稱他們已有足夠武器，現急切需要長程炮彈反擊俄軍。有指美國已提供火箭炮，但部署需時。