俄客機急墜25000呎 氧氣罩沒掉落 乘客嚇壞幾乎窒息(有片)

搭機連環不幸事件……俄羅斯一班客機日前飛行途中突然急墜25,000呎，機艙急速失壓，乘客嚇個半死兼呼吸困難、幾乎窒息，但部分氧氣罩卻因「日久失修」而沒有掉下，甚至損毀，機組人員也沒即時廣播說明情況……
英國《每日郵報》報道，俄羅斯「羅西亞航空」(Rossiya Airlines)該架波音737-800客機當日從索契起飛，機上載有167名乘客，包括21名兒童，就在5個半小時機程即將完結、降落程序啟動之前約3分鐘，客機突然急墜25,000呎，機艙即急速失壓，乘客陷入恐慌、且呼吸困難，有嬰兒哭喊，很多人急忙抓著氧氣罩吸氧，整個過程歷時約10分鐘。客機其後在西伯利亞Krasnoyarsk機場緊急降落，其中5人須接受治療。
乘客Andrey Saltanov形容該客機「老舊」，他鄰座有些乘客上方的氧氣罩並沒掉落，鬧爆「俄羅斯航空太過分了，感謝上帝我們能安全降落」。報道指，羅西亞航空是俄航的子公司。
客機突然急墜，女乘客Yulia就開始寫下遺言給丈夫。她憶述，當時耳膜擠壓因而痛醒，看到機艙燈閃著，氧氣罩掉下，乘客一片恐慌，「當時客機幾乎墜落，以極快速度衝落地面，很驚嚇。這時沒有廣播，我聽不到任何聲音，不知道發生甚麼事」。
Yulia說，她感覺到客機在不停震動，可能會衝落地面，她套上氧氣罩，但不夠氧氣供應，她開始感到窒息，「也可能因為太過驚慌，我不能正常呼吸」。期間，她不斷看著窗外，發現客機快速向下飛，她的雙耳繼續疼痛，「我開始跟丈夫說再見，寫遺言給他，又傳照片給他」，但突然飛機停止下墜，回復正常飛行，此時，機長才廣播，告訴乘客剛結束緊急下墜。
另一名乘客說，當時機艙突然間一陣寒意，氧氣罩掉下，有10分鐘時間，機艙內一片死寂，且急速下墜，「沒有氧氣罩就會呼吸困難，那種感覺難以言喻。
俄羅斯國營媒體塔斯社報道，在客機啓動降落程序前約3分鐘，機艙壓力調節系統失靈警報響起，機組人員便決定釋放氧氣罩。航空事故調查委員會指，正就事故進行調查，初步懷疑航空公司涉違反飛行安全條例。