俄客機急墜25000呎 氧氣罩沒掉落 乘客嚇壞幾乎窒息(有片)

搭機連環不幸事件……俄羅斯一班客機日前飛行途中突然急墜25,000呎，機艙急速失壓，乘客嚇個半死兼呼吸困難、幾乎窒息，但部分氧氣罩卻因「日久失修」而沒有掉下，甚至損毀，機組人員也沒即時廣播說明情況……

英國《每日郵報》報道，俄羅斯「羅西亞航空」(Rossiya Airlines)該架波音737-800客機當日從索契起飛，機上載有167名乘客，包括21名兒童，就在5個半小時機程即將完結、降落程序啟動之前約3分鐘，客機突然急墜25,000呎，機艙即急速失壓，乘客陷入恐慌、且呼吸困難，有嬰兒哭喊，很多人急忙抓著氧氣罩吸氧，整個過程歷時約10分鐘。客機其後在西伯利亞Krasnoyarsk機場緊急降落，其中5人須接受治療。

乘客Andrey Saltanov形容該客機「老舊」，他鄰座有些乘客上方的氧氣罩並沒掉落，鬧爆「俄羅斯航空太過分了，感謝上帝我們能安全降落」。報道指，羅西亞航空是俄航的子公司。