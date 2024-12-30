俄宣傳片聖誕老人送北約導彈　遭防空系統炸成煙花賀新年(有片)

俄羅斯一段新年祝賀影片近日在網上流傳，顯示攜帶北約導彈的聖誕老人，手持美國著名飲品可口可樂，坐雪橇飛越莫斯科克里姆林宮上空時，被俄羅斯導彈擊中，炸成煙花。
網上影片顯示，聖誕老人手拿著可口可樂，禮物袋裝著幾枚不同款式、帶有北約標志的導彈，笑著說：「呵呵呵，聖誕快樂，這是你們的禮物！」但隨即就被導彈擊中，炸成煙花。畫面一轉，俄羅斯民間傳說中的「嚴寒老人」與一名年輕的防空部隊士兵坐在控制室凝視著螢幕，嚴寒老人對防空部隊的士兵說：「無錯，我們的天空不需要任何外國的東西」。影片最後以「新年快樂，俄羅斯人！」的字幕結束。
影片令不網民聯想到阿塞拜疆航空墜機
有關影片在網上瘋傳，令不少網民聯想起阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)墜機事件，但據指，影片在空難發生前更早拍攝。墜機事件發生於上周三(25日)聖誕節當日，一架阿塞拜疆航空客機在哈薩克西部城市阿克套(Aktau)附近墜毀，機上載有67人，38人死亡、29人倖存。俄羅斯總統普京28日就這宗「悲劇事件」向阿塞拜疆總統道歉。阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)周六(28日) 表示，客機在受到俄羅斯射擊後受損並失控，導致悲劇。
Russia released a video showing a Western Santa Claus being shot down by air defense over the Kremlin.— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 27, 2024
Target destroyed. We don’t need anything foreign in our world. pic.twitter.com/HCCcnvwckc