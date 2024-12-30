俄宣傳片聖誕老人送北約導彈　遭防空系統炸成煙花賀新年(有片)

俄羅斯一段新年祝賀影片近日在網上流傳，顯示攜帶北約導彈的聖誕老人，手持美國著名飲品可口可樂，坐雪橇飛越莫斯科克里姆林宮上空時，被俄羅斯導彈擊中，炸成煙花。

網上影片顯示，聖誕老人手拿著可口可樂，禮物袋裝著幾枚不同款式、帶有北約標志的導彈，笑著說：「呵呵呵，聖誕快樂，這是你們的禮物！」但隨即就被導彈擊中，炸成煙花。畫面一轉，俄羅斯民間傳說中的「嚴寒老人」與一名年輕的防空部隊士兵坐在控制室凝視著螢幕，嚴寒老人對防空部隊的士兵說：「無錯，我們的天空不需要任何外國的東西」。影片最後以「新年快樂，俄羅斯人！」的字幕結束。