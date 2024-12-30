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國際
2024-12-30 12:28:00

俄宣傳片聖誕老人送北約導彈　遭防空系統炸成煙花賀新年(有片)

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俄宣傳片聖誕老人送北約導彈，遭防空系統炸成煙花賀新年。(X)

俄宣傳片聖誕老人送北約導彈，遭防空系統炸成煙花賀新年。(X)

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俄羅斯一段新年祝賀影片近日在網上流傳，顯示攜帶北約導彈的聖誕老人，手持美國著名飲品可口可樂，坐雪橇飛越莫斯科克里姆林宮上空時，被俄羅斯導彈擊中，炸成煙花。

網上影片顯示，聖誕老人手拿著可口可樂，禮物袋裝著幾枚不同款式、帶有北約標志的導彈，笑著說：「呵呵呵，聖誕快樂，這是你們的禮物！」但隨即就被導彈擊中，炸成煙花。畫面一轉，俄羅斯民間傳說中的「嚴寒老人」與一名年輕的防空部隊士兵坐在控制室凝視著螢幕，嚴寒老人對防空部隊的士兵說：「無錯，我們的天空不需要任何外國的東西」。影片最後以「新年快樂，俄羅斯人！」的字幕結束。

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影片令不網民聯想到聖誕節當日阿塞拜疆航空墜機事件。(Reuters) 聖誕老人坐雪橇飛越莫斯科克里姆林宮上空時，被俄羅斯導彈擊中，炸成煙花。(X) 聖誕老人坐雪橇飛越莫斯科克里姆林宮上空時，被俄羅斯導彈擊中，炸成煙花。(X)

影片令不網民聯想到阿塞拜疆航空墜機

有關影片在網上瘋傳，令不少網民聯想起阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)墜機事件，但據指，影片在空難發生前更早拍攝。墜機事件發生於上周三(25)聖誕節當日，一架阿塞拜疆航空客機在哈薩克西部城市阿克套(Aktau)附近墜毀，機上載有67人，38人死亡、29人倖存。俄羅斯總統普京28日就這宗「悲劇事件」向阿塞拜疆總統道歉。阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)周六(28) 表示，客機在受到俄羅斯射擊後受損並失控，導致悲劇。

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