俄射集束彈襲能源設施 烏百萬戶無電禦寒

俄軍近日加強進攻烏克蘭，周四對多地能源設施發動大規模攻擊，迫使烏方緊急斷電。總統澤連斯基指俄軍利用集束彈攻擊烏國能源設施，導致逾100萬戶在接近零度嚴寒下無電取暖。這是俄軍今年第11次對烏國民用能源基建發動大規模攻擊。 烏當局周四對全國發布空襲警報，據報，敖德薩、克羅皮夫尼茨基、哈爾科夫、瑞夫尼和盧茨克等地受到巡航導彈攻擊。烏空軍指，在凌晨攻勢中，俄軍發射91枚導彈以及出動97架攻擊無人機，其中79枚導彈、35架無人機遭烏軍擊落。

在接近零度低溫下，國家電力公司在基輔、敖德薩、第聶伯羅彼得羅夫斯克及頓湼茨克等4州實施緊急斷電，逾100萬戶無電取暖，瑞夫尼部分地區斷水。另有軍事博客指，俄軍過去1個月已佔領烏國600平方公里土地，單是過去1周已攻陷235平方公里土地，是至今最快的推進速度。報道指美國總統拜登計劃對烏提供新一批7.25億美元軍援，包括刺針導彈、可由精準導引系統發射的集束彈、海馬斯多管火箭炮的彈藥等反坦克武器，冀減慢俄軍推進速度，最快周一向國會通報。

歐洲向民眾派發戰時應急手冊 部分歐洲國家憂戰事蔓延，已制定應對措施。德國正擬定清單，列出可在緊急情況時用作防空洞的地方，包括地鐵站、地下停車場和州政府大樓等，民眾可在手機應用程式上找到最近距離的避難所。瑞典、芬蘭和挪威近日向民眾派發戰時應急手冊。其中，瑞典建議民眾要儲備足夠72小時用的糧水，芬蘭則更新網上應急指南，籲民眾要具備在嚴寒下應對長時間停電的能力。挪威也列出要準備的物品清單，除了意粉、豆類罐頭等，還有碘片等藥物，以防範核事故。