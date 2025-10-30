俄展核武威脅 特朗普：美國立即恢復核武試驗 外交部：冀美方遵守禁核試承諾

俄羅斯總統普京本周宣布成功測試具備核攻擊力的核動力巡航導彈及魚雷後，於南韓出席亞太經合組織峰會的美國總統特朗普，周四即在其社交平台發文指，已下令戰爭部(國防部)在「平等基礎上」「立即」恢復核武測試。路透社指，如落實上述命令，這將是美國於33年後重啟核試。在北京，外交部郭嘉昆回應表示，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

特朗普：美國在「平等基礎上」恢復核試 特朗普在貼文表示「基於其他國家的測試計劃，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我們的核子武器，相關程序將會立即啟動」。他指出，美國擁有核武數量比任何國家都多，又稱讚自己為了「徹底更新與翻新現有武器」作出努力。他指，「俄羅斯(在核武數量上)排第二，中國遠遠排第三，但將在5年內追平」。但他並未談及即將進行的測試確切性質等細節，路透社指，暫不清楚他指的是由國家核子安全局(NNSA)執行的核爆試驗，還是指可搭載核彈頭的導彈飛行測試。

特朗普：美國核武「穩妥地鎖起來」 特朗普其後在返美途中，於空軍一號再談及此議題，表示「(因為)其他國家正進行測試，我認為我們做同樣的事是適當的」，又說稍後將決定測試核武的地點。被問題全球會否進入圍繞著核武的更危險時代，特朗普否認存在這種威脅，強調美國的核武正「穩妥地鎖起來」，又說我樂見去核武化進程」，「因為我們(美國)有太多(核武)」。



專家： 美國需至少 36 個月才能恢復內華達州地下核試 普京周日宣布成功測試具備核攻擊力的核動力9M370「海燕式」(Burevestnik)巡航導彈，繼而於周三再宣布成功測試核動力「海神」(Poseidon)魚雷，加上美俄最後一項主要核武軍控條約《新戰略武器裁減條約》將於3個多月後屆滿，特朗普作出上述恢復核試的公布。除了北京，俄羅斯一名國會議員批評，特朗普的決定預示一個充滿不確定性的年代來臨，並將帶來衝突。美國軍控協會總監Daryl Kimball亦指摘特朗普「發布誤導訊息，言論不著邊際。美國無論在技術上、軍事上或政治上都沒有理由恢復自1992年已停止的核爆試驗」，指出美國需要至少36個月時間才能恢復內華達州的地下核試。