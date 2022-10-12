俄州女子玩過山車 iPhone 14測到車禍即報警 結果係……

蘋果iPhone 14系列、Apple Watch Ultra等加入車禍偵測功能，自上月推出以來，已接連有用戶因而在危急關頭獲救，但有人卻在玩過山車時「出事」……
iPhone 14的車禍偵測功能可偵測到用家遇上嚴重車禍，例如正面撞擊、側面撞擊、追撞或翻車，如果偵測正在發生車禍而用家又沒回應，手機或Apple Watch便會自動聯絡緊急服務部門。然而，俄亥俄州39歲女子懷特(Sara White)，上月與家人到辛辛那提國王島(Kings Island)主題樂園玩過山車，卻有不一樣的體驗。
iPhone連發7次緊急求助訊息
《華爾街日報》報道，懷特當日把用了兩日的新買iPhone 14 Pro放在背囊裡，未料她玩過山車時，其iPhone14 Pro偵測到瞬間加速與剎車，以為她發生車禍，她又沒即時按手機回應，手機便自動撥打911連接到沃倫縣(Warren County)的報案中心，發出「手機用戶正發生嚴重車禍，且對手機沒有回應」的訊息。在近兩分鐘的通話中，這緊急訊息重覆發出7次，背景有尖叫和音樂等嘈雜聲。
當懷特下了過山車後才發現手機屏幕出現多個未接來電以及緊急服務接線員發來的語音留言，問她是否ok，但她沒回覆，便繼續下個行程。因懷特沒回覆緊急電話，警員便前往手機發出訊息的位置，即過山車現場，發現只是虛驚，最後懷特排隊玩碰碰車時才如夢初醒，趕緊聯絡警方報平安。
專家建議這樣做可減少誤報
報道指，自上月iPhone 14系列推出以來，連同今次，沃倫縣報案中心已在國王島主題樂園接到6個類似的誤報電話，而同樣事件亦在芝加哥六旗大美國(Six Flags Great America)主題樂園的過山車發生。沃倫縣緊急服務部門總監Melissa Bour表示，每個緊急求助來電，他們都會確認清楚，雖然會習慣一些虛報或誤報的電話，但這樣早已令工作人員疲於奔命。
對於上述狀況，蘋果表示，車禍偵測相當準確，但公司會持續更新程式來減少誤報。專家則建議，iPhone 14用戶玩過山車時，不要把手機帶在身邊，也可打開「飛行模式」，是減少誤報的最快方法。
iPhone 14如何偵測到車禍？
iPhone 14系列偵測車禍功能，能偵察到用戶正遇上嚴重車禍，包括車身側面被撞、車身前後相撞或翻車等，一旦用戶失去意識或無法取得手機，手機便會自動聯絡緊急服務部門。
iPhone 14內置由雙核心加速儀及高動態範圍陀螺儀組成的感應器，該雙核心加速儀可偵測到高達256個G力(G-force，移動或改變切線，或加速與減速時所承受力道的單位)。這感應器結合之前iPhone型號的氣壓計(可偵測車廂裡氣壓轉變)、GPS全球定位系統(給車速轉變提供數據)以及錄音(可辨識嚴重車禍發出的巨響)等功能來進行偵測。