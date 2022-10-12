俄州女子玩過山車 iPhone 14測到車禍即報警 結果係……

蘋果iPhone 14系列、Apple Watch Ultra等加入車禍偵測功能，自上月推出以來，已接連有用戶因而在危急關頭獲救，但有人卻在玩過山車時「出事」……

iPhone 14的車禍偵測功能可偵測到用家遇上嚴重車禍，例如正面撞擊、側面撞擊、追撞或翻車，如果偵測正在發生車禍而用家又沒回應，手機或Apple Watch便會自動聯絡緊急服務部門。然而，俄亥俄州39歲女子懷特(Sara White)，上月與家人到辛辛那提國王島(Kings Island)主題樂園玩過山車，卻有不一樣的體驗。

iPhone連發7次緊急求助訊息

《華爾街日報》報道，懷特當日把用了兩日的新買iPhone 14 Pro放在背囊裡，未料她玩過山車時，其iPhone14 Pro偵測到瞬間加速與剎車，以為她發生車禍，她又沒即時按手機回應，手機便自動撥打911連接到沃倫縣(Warren County)的報案中心，發出「手機用戶正發生嚴重車禍，且對手機沒有回應」的訊息。在近兩分鐘的通話中，這緊急訊息重覆發出7次，背景有尖叫和音樂等嘈雜聲。

當懷特下了過山車後才發現手機屏幕出現多個未接來電以及緊急服務接線員發來的語音留言，問她是否ok，但她沒回覆，便繼續下個行程。因懷特沒回覆緊急電話，警員便前往手機發出訊息的位置，即過山車現場，發現只是虛驚，最後懷特排隊玩碰碰車時才如夢初醒，趕緊聯絡警方報平安。