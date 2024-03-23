俄恐襲11人被捕　倖存女扮死逃過一劫但目睹女孩被殺(有片)

俄羅斯首都莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳周五(22日)遭受恐怖襲擊，先後發生槍擊和火警，增至70人死亡，逾100人受傷。至少5名恐怖分子其後乘車逃逸畫面曝光。有倖存者在醫院憶述，目睹身邊的女孩被殺，恐怖分子放火燒音樂廳。克里姆林宮周六（23日）公布，至今拘捕11人，其中4人直接參與恐襲。

綜合報道，事發在當地星期五晚上8時許，當時觀眾陸續進入音樂廳準備觀賞搖滾樂團Piknik的演唱會。6名身穿迷彩服的槍手闖入大廳內，朝著人群開始掃射，同時丟擲了手榴彈等爆裂物品，引發火警。影片畫面顯示，音樂廳內響徹尖叫聲，民眾衝往舞台方向的出口逃命，期間傳出連串槍聲及爆炸聲。