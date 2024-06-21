俄情侶海灘浪漫散步　下秒女友慘遭大浪捲走(有片)

俄羅斯一個海灘發生致命意外。俄羅斯一對情侶日前到海邊散步時，在沙灘上浪漫擁吻。沒想到，下一秒突然有一個大浪打上來，當場將女方捲進海中，原先男方試圖想將女子救上來，但最終仍因為海浪太大不敢隨意下水，眼睜睜看著女友被捲入大海。
綜合報道，事件發生於上周日(16日)在俄羅斯南部利佩茨克市(Lipetsk) 的黑海沿岸城市索契(Sochi)，20歲女子與男友在當地一個沙灘漫步，並浪漫擁吻。詎料，大浪連番湧至打在2人身上，男子隨即護著女友，但2人跌倒在地，女子站不起來，男子吃力想爬在女子上掩護她，但另一陣浪又淹至，將兩人沖散，女子來不及起來就被水流捲走。男友見狀後，試圖想要將女子從海中救起，惟海浪太大，海流強勁，讓他不敢貿然行事，只能無助地的看著女友被捲入海裡，雖然男子其後再試圖落海拯救，但一切已太遲。
警方：推測女子已經意外身亡
當地警方在當日接獲報案後，立刻展開搜索行動，不過，經過3天的搜索，仍未找到失蹤女子。雖然目前推測她應該已經意外身亡，但搜索行動仍持續進行當中，並將搜索範圍擴大。事發影片在曝光後，不少網民都對事件表示遺憾，亦有網民指出：「除非您是經驗豐富的游泳者，否則不要在那麼大的海浪中行走或游泳。」
Woman gets swept out to sea as her boyfriend frantically tries to help save her in Sochi, Russia.— Collin Rugg (@CollinRugg) June 18, 2024
Devastating.
The incident reportedly happened while the couple was visiting from the Russian city of Lipetsk.
The couple could be seen going to the water's edge when massive waves… pic.twitter.com/zEaFXoDjkg