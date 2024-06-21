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國際
2024-06-21 16:00:00

俄情侶海灘浪漫散步　下秒女友慘遭大浪捲走(有片)

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俄情侶海灘浪漫散步，下秒女友慘遭大浪捲走。(X)

俄情侶海灘浪漫散步，下秒女友慘遭大浪捲走。(X)

羅斯一個海灘發生致命意外。俄羅斯一對情侶日前到海邊散步時，在沙灘上浪漫擁吻。沒想到，下一秒突然有一個大浪打上來，當場將女方捲進海中，原先男方試圖想將女子救上來，但最終仍因為海浪太大不敢隨意下水，眼睜睜看著女友被捲入大海。

合報道，事件發生於上周日(16)在俄羅斯南部利佩茨克市(Lipetsk) 的黑海沿岸城市索契(Sochi)20歲女子與男友在當地一個沙灘漫步，並浪漫擁吻。詎料，大浪連番湧至打在2人身上，男子隨即護著女友，但2跌倒在地，女子站不起來，男子吃力想爬在女子上掩護她，但另一陣浪又淹至，將兩人沖散，女子來不及起來就被水流捲走。男友見狀後，試圖想要將女子從海中救起，惟海浪太大，海流強勁，讓他不敢貿然行事，只能無助地的看著女友被捲入海裡，雖然男子其後再試圖落海拯救，但一切已太遲。

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大浪連番湧至打在2人身上，男子隨即護著女友。(X) 2人跌倒在地，女子站不起來，男子吃力想爬在女子上掩護她。(X) 另一陣浪又淹至，將兩人沖散，女子來不及起來就被水流捲走。(X) 另一陣浪又淹至，將兩人沖散，女子來不及起來就被水流捲走。(X) 男子最終只能無助地的看著女友被捲入海裡。(X)

警方：推測女子已經意外身亡

當地警方在當日接獲報案後，立刻展開搜索行動，不過，經過3天的搜索，仍未找到失蹤女子。雖然目前推測她應該已經意外身亡，但搜索行動仍持續進行當中，並將搜索範圍擴大。事發影片在曝光後，不少網民都對事件表示遺憾，亦有網民指出：「除非您是經驗豐富的游泳者，否則不要在那麼大的海浪中行走或游泳

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