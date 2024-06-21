俄情侶海灘浪漫散步　下秒女友慘遭大浪捲走(有片)

俄羅斯一個海灘發生致命意外。俄羅斯一對情侶日前到海邊散步時，在沙灘上浪漫擁吻。沒想到，下一秒突然有一個大浪打上來，當場將女方捲進海中，原先男方試圖想將女子救上來，但最終仍因為海浪太大不敢隨意下水，眼睜睜看著女友被捲入大海。

綜合報道，事件發生於上周日(16日)在俄羅斯南部利佩茨克市(Lipetsk) 的黑海沿岸城市索契(Sochi)，20歲女子與男友在當地一個沙灘漫步，並浪漫擁吻。詎料，大浪連番湧至打在2人身上，男子隨即護著女友，但2人跌倒在地，女子站不起來，男子吃力想爬在女子上掩護她，但另一陣浪又淹至，將兩人沖散，女子來不及起來就被水流捲走。男友見狀後，試圖想要將女子從海中救起，惟海浪太大，海流強勁，讓他不敢貿然行事，只能無助地的看著女友被捲入海裡，雖然男子其後再試圖落海拯救，但一切已太遲。