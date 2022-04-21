俄成功試射新型洲際彈道導彈　可㩦至少10枚核彈頭(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第57日，戰事越趨激烈。俄羅斯周三(20日)宣布，成功試射可攜帶核彈頭的新型洲際彈道導彈。總統普京指，「薩爾馬特」(Sarmat)彈道導彈可靠地確保俄羅斯的安全免受外部威脅，令試圖威脅俄羅斯的人三思。

俄羅斯國防部表示，在莫斯科時間周三下午，從普列謝茨克航天發射場成功發射「薩爾馬特」彈道導彈，準確命中堪察加半島靶場的目標。國防部說，「薩爾馬特」是當今世界最強、射程最遠的彈道導彈，將顯著增強俄羅斯戰略核力量的戰鬥力。

「薩爾馬特」被稱為俄羅斯第五代重型洲際彈道導彈，重量超過200噸，每枚導彈上可以㩦帶10至15枚核彈頭，可突破敵方反導系統，將部署到俄軍戰略導彈部隊，取代前蘇聯時間的SS-18撒旦(Satan)洲際彈道導彈。俄羅斯航天國家集團表示，計劃在秋天起向戰略火箭兵交付這款洲際彈道導彈。