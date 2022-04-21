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國際
2022-04-21 11:09:00

俄成功試射新型洲際彈道導彈　可㩦至少10枚核彈頭(有片)

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俄成功試射新型洲際彈道導彈，可㩦至少10枚核彈頭。(Twitter)

俄成功試射新型洲際彈道導彈，可㩦至少10枚核彈頭。(Twitter)

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第57日，戰事越趨激烈。俄羅斯周三(20)宣布，成功試射可攜帶核彈頭的新型洲際彈道導彈。總統普京指，「薩爾馬特」(Sarmat)彈道導彈可靠地確保俄羅斯的安全免受外部威脅，令試圖威脅俄羅斯的人三思。

俄羅斯國防部表示，在莫斯科時間周三下午，從普列謝茨克航天發射場成功發射「薩爾馬特」彈道導彈，準確命中堪察加半島靶場的目標。國防部說，「薩爾馬特」是當今世界最強、射程最遠的彈道導彈，將顯著增強俄羅斯戰略核力量的戰鬥力。

「薩爾馬特」被稱為俄羅斯第五代重型洲際彈道導彈，重量超過200噸，每枚導彈上可以㩦帶1015枚核彈頭，可突破敵方反導系統，將部署到俄軍戰略導彈部隊，取代前蘇聯時間的SS-18撒旦(Satan)洲際彈道導彈。俄羅斯航天國家集團表示，計劃在秋天起向戰略火箭兵交付這款洲際彈道導彈。

普京形容「薩爾馬特」獨一無二。(資料圖片)

普京形容「薩爾馬特」獨一無二。(資料圖片)

普京形容「薩爾馬特」獨一無二

總統普京透過視訊祝賀俄軍試射成功，指這款導彈可以突破任何防禦系統，他形容「薩爾馬特」獨一無二，「而且在很長一段時間內也不會出現」，「可靠地確保俄羅斯的安全免受外部威脅，令試圖威脅俄羅斯的人三思」。

「薩爾馬特」據指可突破敵方反導系統。(Twitter)

「薩爾馬特」據指可突破敵方反導系統。(Twitter)

五角大廈：不令人意外

美國官員表示，俄羅斯試射導彈之前已經通知美方，美國全程追蹤，五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，此次的試射是例行公事，並不令人意外，美國不認為這次試射導彈會對美國或其盟國構成威脅。他強調國防部目前仍然專注於俄羅斯在烏克蘭違法無故的侵略行為。

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